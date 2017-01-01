Итоги 2 октября: Протесты и "формула Штайнмайера"

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве прошло несколько акций протеста. Наибольшее количество участников - несколько тысяч - собрала акция Нет капитуляции. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Майдане прошла акция Нет капитуляции

Вечером в среду несколько тысяч людей собрались на Майдане Незалежности на акцию протеста против подписания Украиной “формулы Штайнмайера“. Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых: запретит любого особого правового режима, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях.

Позже митинг переместился в Офису Президента. На ночь на Майдане осталось около десятка людей. Активисты созывают вече на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

Аналогичные акции прошли в других городах, в частности, в Одессе, Днепре, Харькове и Черновцах.

Акции протеста в Киеве начались с самого утра и по разным поводам

Так утром под Радой собрались “евробляхеры“, которые требовали принятие закона о доступной растаможке. Позже в Кабмине ответили на протесты “евробляхеров“. Так, правительство распорядилось не применять штрафы к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, пока не будет найдено решение ситуации.

Кроме того, под Верховную Раду пришли представители Правого сектора. Они держали в руках плакаты “Против дикого рынка“, “Украинская земля - украинцам“. Вышли под стены парламента и протестующие против подписания “формулы Штайнмайера“. Тем временем к Офису президента также пришли пикетчики - несколько человек старшего пенсионного возраста. Их главные претензии - к мэру Днепра Борису Филатову.

Зеленский приехал в Верховную Раду

Президент провел встречу с председателями парламентских фракций и отдельно с фракцией Слуга народа, объяснив достигнутые накануне в Минске договоренности.

В Слуге народа рассказали, что Зеленский объяснил, “как украинская сторона соглашается на переговорный процесс и как будут обеспечиваться национальные интересы в нормандском формате“.

Позже три фракции - Европейская солидарность, Голос и Батькивщина - потребовали, чтобы президент лично объяснил свою позицию по Донбассу в контексте согласования “формулы Штайнмайера“, однако, этого так и не произошло.

Что подписал Кучма в Минске

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция Слуга народа) Богдан Яременко выступая в Верховной Раде, пояснил, что 1 октября в Минске не подписывали так называемую “формулу Штайнмайера“. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств “нормандского формата“ в Минске 1 сентября.

Также утром в сети появилась фотокопия письма, подписанного накануне Леонидом Кучмой.

Том Круз посетил Одессу и Львов

Американский киноактер и продюсер Том Круз в среду утром на собственном самолете прилетел в Одессу. Известно, что Круз - сертифицированный пилот и частенько пилотирует свой самолет лично.

В Одессе он ознакомился с потенциальными локациями для съемок “шпионского экшна“.

Уже в обед Круз прилетел во Львов, где посетил площадь Рынок и встретился с мэром Андреем Садовым. Городской глава подарил актеру памятные подарки и сфотографировался с ним.

Рада приняла решение о перезагрузке НАПК

Все нынешние члены агентства будут уволены. Нового главу НАПК назначит Кабмин после открытого конкурса. Об этом говорится в президентском законопроекте, который в среду приняла Верховная Рада.

В рамках перезагрузки агентство должно получить полный доступ к реестрам для автоматической проверки деклараций. Также будет отменена необходимость подавать декларации представителями общественности и лицами, которые не осуществляют функции государства или местного самоуправления.

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