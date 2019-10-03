Экология: Жителей Запорожья травят дымом из труб заводов
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Жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города, и на ухудшение экологической ситуации.
Соответствующие видео они публикуют в социальных сетях.
В частности, на Instagram странице zptoday было размещено видео, которое сняли очевидцы на улице Калибровой, что в Заводском районе города.
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Другое видео было опубликовано на странице в Instagrma its_zp. Оно было снято на одном из многоэтажных домов в районе Гагарина.
“Дышим глубже! Как думаете, где эколаборатория и почему не принимаются никакие меры?“, – пишет автор видео.
Как сообщалось, 11 сентября смог затянул очередной район Киева.
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