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Экология: Жителей Запорожья травят дымом из труб заводов

Комментариев: 3
Экологическая ситуация с воздухом в городе критическая.
Жители города жалуются на ухудшающуюся экологию
Жители города жалуются на ухудшающуюся экологию
скриншот видео

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Жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города, и на ухудшение экологической ситуации.

Соответствующие видео они публикуют в социальных сетях.

В частности, на Instagram странице zptoday было размещено видео, которое сняли очевидцы на улице Калибровой, что в Заводском районе города.

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Другое видео было опубликовано на странице в Instagrma its_zp. Оно было снято на одном из многоэтажных домов в районе Гагарина.

“Дышим глубже! Как думаете, где эколаборатория и почему не принимаются никакие меры?“, – пишет автор видео.

Как сообщалось, 11 сентября смог затянул очередной район Киева.

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Теги: экология, Запороджье, воздух, дым
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Комментариев (3)
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GentleAngel    03.10.2019, 09:29
Оценка:  +1
GentleAngel
Какая хрень!!! Я родилась и живу в Запорожье - да, проблема есть как и у любого индустриального центра, но катастрофы нет!!! Кому нечем дышать могут сменить район города (экологически чистых минимум 2, а как максимум3) или город. Все предприятия градообразующие!!!
GentleAngel    03.10.2019, 09:32
Оценка:  +1
GentleAngel
Бездельники-экологи пусть лучше займутся проблемами мусорных свалок и мусорных контейнеров во дворах : везде грязь, вонь, антисанитария!!!
asfd0    03.10.2019, 09:23
Оценка:  -1
asfd0
Озаботьтесь лучше вырубкой карпатских лесов, нефиг лезть в то, что ещё хоть как-то работает и наполняет бюджет.
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