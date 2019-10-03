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В Ровно педофил-убийца, выйдя из тюрьмы, совершил очередное нападение - соцсети

Комментариев: 11
В Ровно разыскивают педофила - обнародовано фото.
2 октября ровно через 10 лет после убийства Рома напал на свою соседку
2 октября ровно через 10 лет после убийства Рома напал на свою соседку
соцсети

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В социальных сетях появилось сообщение о том, что в среду, 2 октября, в Ровно мужчина, ранее осужденный за изнасилование и убийство, вновь напал на девушку.

Об этом сообщается на Facebook странице “PitBull Рівне“.

Как отмечается, нападавшего зовут Роман. 2 октября 2009 года он изнасиловал и убил свою соседку – 12-летнюю девочку, за что получил 13 лет тюрьмы. Однако ему удалось выйти на три года раньше из-за времени, которое он провел в СИЗО, и которое, по так называемому “закону Савченко“, засчитывается в общий срок отбывания наказания как “день за два“.

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“И вот, вчера - 02.10.2019 года (да-да ровно через 10 лет после предыдущего убийства!) Рома напал на свою соседку. Тоже в районе Юбилейного, если бы кто спрашивал. Девушку затянул в кусты за остановкой общественного транспорта, где попытался задушить и изнасиловать. Благодаря неравнодушным прохожим, которые сообщили о криках о помощи и быстрой реакции копов беды удалось избежать. Девушка жива, поиздеваться над ней подонок не успел, хотя и говорил, что по завершению бесчеловечной расправы он пойдет гулять себе, а девушка уже не пойдет никуда. Рому спугнули проблесковые маячки патрульного авто, а тех секунд, которые понадобились перепуганной до смерти девушке, хватило маньяку, чтобы убежать. Рома пока гуляет на свободе“, – говорится в сообщении.

Также к посту прикреплены фотографии мужчины, который якобы является нападавшим.

В соцсети сообщили, что убийца-насильник живет с родителями, сестрой и племянниками на Королева 2
В соцсети сообщили, что убийца-насильник живет с родителями, сестрой и племянниками на Королева 2
соцсети

Напомним, после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что педоофил издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.

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Теги: педофил, Ровно, насильник, убийца
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Комментариев (11)
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SEMPENTY    03.10.2019, 09:43
Оценка:  +6
SEMPENTY
Да что с ним церемониться. Закрыть навсегда.
Krammer56    03.10.2019, 09:25
Оценка:  +1
Krammer56
де ж ті херої які не працюють ніде а тільки віче на майдані шукають. хай ідуть і шукають цього урода
Letohradek    03.10.2019, 09:31
Оценка:  -6
Letohradek
В самый раз заниматься поисками педофилов, зэбилам, так как они сейчас у власти!
П    03.10.2019, 09:51
Оценка:  +1
П
Letohradek Не политизируй. Ты хочешь оправдать этого подонка?
Letohradek    03.10.2019, 09:54
Оценка:  -1
Letohradek
Ты че, больной? Я лишь реагирую на комментарий недалекого человека, который пишет, что поисками насильника должны заниматься те, которые не довольны сдачей интересов Украины, недалеким квартальным бараном!
П    03.10.2019, 09:59
Оценка:  -1
П
У тебя память аквариумной рыбки. Не рошенко, случаем, в 16-м году формулу продвигал?
Letohradek    03.10.2019, 10:02
Оценка:  -1
Letohradek
Подписал не выгодные для Украины, соглашения, не Порошенко! Это произошло при власти недалекого квартального барана, которого ты привел к власти! Теперь, гнида, разгребай!
П    03.10.2019, 10:06
Оценка:  -2
П
Своих родителей так называй.
Letohradek    03.10.2019, 10:11
Оценка:  0
Letohradek
Говнюк, из-за таких как ты, сейчас Украина теряет авторитет в мире. Ты привел к власти крысу, которая заявляет о том, что у него карманный ген.прокурор! Этот скот подписал не выгодный для Украины договор с сепарами! Что еще должен сделать квартальный уйобок, что бы ты одумался?
П    03.10.2019, 10:17
Оценка:  0
П
Не кривляйся так, Петя все равно тебя в Лондон не возьмет. Договор с сепарами? Ты где это увидел?
asfd0    03.10.2019, 09:33
Оценка:  0
asfd0
Не здивуюсь як що і він десь там серед них на віче.
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