Во Львове - ливни, в Одессе - жара: синоптики обнародовали свежий прогноз

По прогнозу синоптиков, 3 октября в Украине будет довольно тепло, но вероятны существенные осадки.

3 октября в Украине ожидаются достаточно сильные ливни, между тем, на юге температура воздуха поднимется до максимальных для этой поры +25 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: В Великобритании масштабное наводнение

На западе Украины сегодня прогнозируют дожди. Больше всего под удар стихии попадают Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Воздух прогреется в пределах +11…+18 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня без осадков. На протяжении будет солнечно. На термометре +20…+24 градуса по Цельсию.

Южным регионам обещают солнечный день. На улице +19…+25 градусов.

Читай также: По Львову прокатился мощный ураган: Повалило деревья

Северным регионам сегодня частично не повезло. В Житомирской области вероятны дожди с грозами. В остальных областях без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно с прояснениями. Местами вероятны осадки. Температура воздуха от +21…+24 градуса по Цельсию.

В Киеве вероятны дожди и грозы. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине обесточены более ста населенных пунктов. Без электричества остались 102 населенных пункта в пяти областях. ГСЧС также объявила штормовое предупреждение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram