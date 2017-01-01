ИТ-решение за 1 грн: Власть запускает систему для снижения коррупции на таможне

iGov — это волонтерский проект.

В Кабинете министров Украины заявили о запуске системы, которая позволит снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 гривну.

Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице у Facebook.

"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели", - написал Дубилет.

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Как сообщается, Кабмин создал единый бизнес-процесс на базе iGov / iDoc. Силовики смогут подавать т.н. ориентировки, которые обязывают досматривать грузы "подозрительных" компаний, только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса (в электронной форме).

В Кабмине рассчитывают, что это позволит снизить коррупцию.

Дубилет добавил, что iGov — это волонтерский проект. Государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно.

Ранее, на то время, заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявлял, что полная перезагрузка состава таможни и ликвидация коррупции решит проблему с контрабандой.