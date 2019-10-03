“Сваты” станут украинскими: сериал запрещают в РФ

Создатели сериала решили запретить его показ на территории России.

Сериал запрещают в РФ кадр из видео

Сериал “Сваты”, который вызвал волну негодования в Украине из-за нарушений актерами законодательства и частых гастролей в оккупированном Крыму, станет полностью украинским. Об этом пишут Яндекс-Новости.

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Известно, что создатели сериала решили запретить его показ на территории Российской Федерации.

Все материалы, которые были сняты режиссерами в Украине создатели запретили выпускать на территории России.

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Известно, что в скором времени должна была выйти новая российская версия “Сватов”, отснятая в Беларуси и Грузии, но ее запретили к выпуску из-за недостаточности прав у режиссерского состава сериала.

А поскольку сериал принес удачную прибыль его продюсерам, в числе которых был и Владимир Зеленский, то „Сваты“ в ближайшее время станут украинскими, - пишет ресурс.

Напомним, актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым. Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля.

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