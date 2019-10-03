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“Сваты” станут украинскими: сериал запрещают в РФ

Комментариев: 6
Создатели сериала решили запретить его показ на территории России.
Сериал запрещают в РФ
Сериал запрещают в РФ
кадр из видео

Сериал “Сваты”, который вызвал волну негодования в Украине из-за нарушений актерами законодательства и частых гастролей в оккупированном Крыму, станет полностью украинским. Об этом пишут Яндекс-Новости.

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Известно, что создатели сериала решили запретить его показ на территории Российской Федерации.

Все материалы, которые были сняты режиссерами в Украине создатели запретили выпускать на территории России.

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Известно, что в скором времени должна была выйти новая российская версия “Сватов”, отснятая в Беларуси и Грузии, но ее запретили к выпуску из-за недостаточности прав у режиссерского состава сериала.

А поскольку сериал принес удачную прибыль его продюсерам, в числе которых был и Владимир Зеленский, то „Сваты“ в ближайшее время станут украинскими, - пишет ресурс.

Напомним, актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым. Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля.

 

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Теги: Сваты, Зеленский, сериал
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Комментариев (6)
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ПродувКротов    03.10.2019, 11:50
Оценка:  0
ПродувКротов
Это не сериал. Это средство для массового отупления населения. Все кто его смотрел, превратились в стадо баранофф. Выкинте эту мерзость на помойку.
xapi3mat    03.10.2019, 11:11
Оценка:  -2
xapi3mat
кацапетовка тупая страна, зачем ей кино снимать, послать нахрен!
FPN    03.10.2019, 11:09
Оценка:  +1
FPN
И ТОЛЬКО ХОХЛОМОВНУЮ ВЕРСИЮ!!!
xapi3mat    03.10.2019, 11:12
Оценка:  -1
xapi3mat
ты опять тут ДУРА? а ну капс выруби тварь вшивая!!!
PINKIPAU    03.10.2019, 10:52
Оценка:  -1
PINKIPAU
Говнище это выбросить на помойку.
nelci    03.10.2019, 10:50
Оценка:  +1
nelci
Уже перестал понимать русский язык, не понимаю кто же запрещает сериал они или мы?
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