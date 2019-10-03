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ГПУ собрала очередного доказательство российского присутствия на Донбассе

Комментариев: 5
Боевики использовали для обстрела украинских позиций российские реактивные противопехотные гранатометы.
Боевики обстреливают украинских военных из российского вооружения
Боевики обстреливают украинских военных из российского вооружения
штаб ООС

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ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура в очередной раз задокументировала факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на территории ОРЛО.

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В частности, 25.09.2019, после обстрела боевиками так называемой "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокуроры совместно с работниками военной контрразведки СБУ изъяли остаток боеприпаса.

Это оказался реактивный противопехотный гранатомет РПГ-32 "Хашим 2012 выпуска. Указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится. Он с 2008 года относится к комплексу вооружения ВС РФ.

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Полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях. Активная работа Генеральной прокуратуры Украины на соответствующем направлении продолжается, заверило ведомство.

Напомним, ранее также сообщалось, что в так называемую "ДНР" пытались завербовать иностранца.

 

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Теги: РФ, Украина, обстрелы, ОРДЛО, Донбасс
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    03.10.2019, 11:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
В ЧЁМ НОВОСТЬ ?!
В ТОМ , ЧТО РОССИЯ ПОМОГАЕТ РЕСПУБЛИКАМ ?!
А ПОЧЕМУ НЕТ ?
ВЕДЬ КОГДА ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ВООРУЖАЮТ УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ , ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ ТАКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ?
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СЕЙЧАС ?! )))
Хулиганка*    03.10.2019, 11:37
Оценка:  0
Хулиганка*
лучше б порошенко так собирали - скоро замутит новый майдан и сами сядете.
ThaiFever    03.10.2019, 11:11
Оценка:  +4
ThaiFever
Кстате ЛДНР не признаны террористическими организацией даже самой Украиной , так Верховная Рада голосами 340 против 76 отказалась считать их терр. организациями , не говоря уже о том что не одна страна в мире и организация не считает их террористами.
ThaiFever    03.10.2019, 11:06
Оценка:  +4
ThaiFever
Следственный Комитет РФ получила доказательства присутствия американских войск на Донбассе , против ЛДНР были использованы ПЗРК Джавелин и другое вооружение США . Нормальные такие доказательства присутствия армии США на Донбассе ?
dinops    03.10.2019, 10:53
Оценка:  +2
dinops
Весомое доказательство...2012 г выпуска, с 2008 на вооружении...
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