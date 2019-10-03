ГПУ собрала очередного доказательство российского присутствия на Донбассе

Боевики использовали для обстрела украинских позиций российские реактивные противопехотные гранатометы.

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ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура в очередной раз задокументировала факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на территории ОРЛО.

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В частности, 25.09.2019, после обстрела боевиками так называемой "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокуроры совместно с работниками военной контрразведки СБУ изъяли остаток боеприпаса.

Это оказался реактивный противопехотный гранатомет РПГ-32 "Хашим 2012 выпуска. Указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится. Он с 2008 года относится к комплексу вооружения ВС РФ.

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Полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях. Активная работа Генеральной прокуратуры Украины на соответствующем направлении продолжается, заверило ведомство.

Напомним, ранее также сообщалось, что в так называемую "ДНР" пытались завербовать иностранца.

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