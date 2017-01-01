Под Киевом грабители табуреткой выбивали деньги из парня

Обнародовано видео задержания преступников.

В городе Бровары Киевской области 25 сентября двое мужчин избили и ограбили 19-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Известно, что пострадавший юноша праздновал свой День рождения с двумя друзьями, когда на улице компания познакомилась с тремя мужчинами. Именинник предложил им присоединиться к празднованию. Все вместе пошли к дому одного из новых “друзей“. Там, один злоумышленник решил ограбить парня. Тогда он с сообщником стал его бить табуреткой. Над пострадавшим издевались до потери им сознания. После этого парня раздели и вынесли на обочину проезжей части.

19-летнего юношу заметили неравнодушные прохожие и вызвали полицию. Правоохранители оперативно установили подозреваемых лиц. Задержание одного из них состоялось в Днепре, а его сообщника - в Броварах.

Как сообщалось, 8 сентября на Обуховщине грабитель пытался изнасиловать пенсионерку.

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