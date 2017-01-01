Жительница Львовщины получила пожизненное за тройное убийство

На Львовщине женщина убила свою собутыльницу, ее семилетнюю дочь, а также соседку, ставшую случайной свидетельницей.

Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство АР (архивное фото)

Во Львовской области жительницу Сокальского района приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области в четверг, 3 октября.

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Речь идет о тройном убийстве, совершенном в декабре 2015 года - тогда в одном из частных домов в селе Тяглив Сокальского района обнаружили тела 28-летней женщины и ее восьмилетней дочери. В соседнем доме полиция также обнаружила тело 70-летней женщины.

Как выяснилось во время следствия, обвиняемая убила женщину и ее дочь во время совместного распития спиртных напитков.

На следующий день женщина вернулась на место убийства, чтобы убедиться, что жертвы погибли. В это время ее увидела соседка убитых, которую подсудимая также убила.

В результате судебного рассмотрения подсудимую признали виновной в умышленном убийстве двоих человек и убийстве с целью скрыть другое преступление и приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, что ранее в Испании впервые приговорили к пожизненному заключению женщину. Жюри присяжных признало Ану Хулию Кесаду виновной в убийстве восьмилетнего сына своего любовника.

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