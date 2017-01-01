Кравчук назвал "формулу Штайнмайера" приемлемой, но требует от Зе все объяснить

Бывший президент считает, что Зеленскому стоит выйти на трибуну и пошагово объяснить свой план.

Кравчук считает, что протестов на Майдане можно избежать, если все объяснить УНИАН

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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает “формулу Штайнмайера“ приемлемой, но советует президенту быть более открытым и обнародовать все пункты пошагово. Об этом он заявил "Украинскому радио".

“Этот план нужно обнародовать, чтобы люди его увидели. Потому что все, что делается тайно, оно порождает уныние, сложности", - говорит он.

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"И такие вещи дают основание соответствующим заинтересованным проводить митинги и будоражить людей. А когда будет обнародовано, раскрыто и показано - этого не будет“, - считает Кравчук.

Говоря о возможности проведения референдума в Донбассе, Кравчук советует не спешить: “Нужно сначала выяснить, что мы можем сделать без референдума. Есть необходимость установить мир".

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"Каждый шаг к миру я поздравляю, а каждый шаг, который заводит нас в тупик, я не поддерживаю. И поэтому все - и оппозиция, и власть - должны действовать согласованно", - уверен он.

"Учитывая важность момента, президент Зеленский должен прийти в Верховную Раду, провести там специальное открытое публичное заседание, и объяснить, не в нескольких словах, а в деталях", - подчеркнул он.

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Нужно объяснить, что такое особый статус, из чего он состоит, какие гарантии дают Украине, возможны ли свободные демократические выборы в условиях, когда там нет украинской власти, нет украинских партий, средств массовой информации, добавил Кравчук.

В документе не упоминается Крым, однако экс-президент надеется, что его все же возможно вернуть.

Напомним, ранее “Слуга народа” напомнил, что “формулу Штайнмайера” согласовывал еще Порошенко.

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