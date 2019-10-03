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“Берете надувную куклу... Знаете, как с ней справиться? Нет!”: Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера”

Комментариев: 2
Нардеп Тищенко снова оконфузился.
Тищенко снова оконфузился
Тищенко снова оконфузился
facebook.com/NikolayTishenko/

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко оконфузился, объясняя “формулу Штайнмайера”. 

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Об этом передает Громадське.

Тищенко, который часто отказывается давать комментарии журналистам, решил публично дать комментарий касательно нашумевшей “формулы Штайнмайера”. Между тем, его объяснения оказались неудачными. 

Берете надувную куклу... Знаете как с ней справиться? Нет! - вот как Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера”.

Напомним, Тищенко требовал от полиции разобраться с женщинами, которые прикоснулись к нему. Нардеп аргументировал свой запрос неприкосновенностью народного депутата.

 

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Теги: Тищенко, конфуз, формула Штайнмайера
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Комментариев (2)
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saveplace    03.10.2019, 11:37
Оценка:  0
saveplace
Где они берут таких дебилов? Многие дворники и заводчане и то более эрудированные
Paul_Knox    03.10.2019, 11:35
Оценка:  -1
Paul_Knox
Эта падла в рабочее время под пальмами нежится...
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