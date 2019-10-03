“Берете надувную куклу... Знаете, как с ней справиться? Нет!”: Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера”

Нардеп Тищенко снова оконфузился.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко оконфузился, объясняя “формулу Штайнмайера”.

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Об этом передает Громадське.

Тищенко, который часто отказывается давать комментарии журналистам, решил публично дать комментарий касательно нашумевшей “формулы Штайнмайера”. Между тем, его объяснения оказались неудачными.

Берете надувную куклу... Знаете как с ней справиться? Нет! - вот как Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера”.

Напомним, Тищенко требовал от полиции разобраться с женщинами, которые прикоснулись к нему. Нардеп аргументировал свой запрос неприкосновенностью народного депутата.

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