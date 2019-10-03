Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом

Опубликовано видео с места аварии.

Экс-нардеп и кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП под Киевом. Авария произошла 2 октября на Обуховской трассе.

Как сообщила политик, виновник ДТП с места происшествия скрылся, а полиция приехала лишь через три часа.

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“У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись ... парень, который ударил меня сзади - не виноват, он спас и меня и свою машины. Стою в ожидании полиции. Настроение испорчено, время идет, деньги на ремонт будут немалы“, - написала она.

Богословская добавила, что на участке дороги, на котором она попала в аварию, почти одновременно произошло еще одно ДТП. “Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке“, - сообщила она.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая ранее сообщила, что попала в ДТП в Лондоне, уличили в обмане.

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