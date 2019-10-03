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Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом

Комментариев: 6
Опубликовано видео с места аварии.
Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом
© Скриншот
Фото 1/4
  • Полиция долго не приезжала
  • Полиция долго не приезжала
  • Полиция долго не приезжала
  • Полиция долго не приезжала
Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом
Полиция долго не приезжала
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Экс-нардеп и кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП под Киевом. Авария произошла 2 октября на Обуховской трассе.

Как сообщила политик, виновник ДТП с места происшествия скрылся, а полиция приехала лишь через три часа. 

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“У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись ... парень, который ударил меня сзади - не виноват, он спас и меня и свою машины. Стою в ожидании полиции. Настроение испорчено, время идет, деньги на ремонт будут немалы“, - написала она.

Богословская добавила, что на участке дороги, на котором она попала в аварию, почти одновременно произошло еще одно ДТП. “Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке“, - сообщила она.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая ранее сообщила, что попала в ДТП в Лондоне, уличили в обмане.

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Теги: Инна Богословская, нардеп, ДТП, Киев
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Комментариев (6)
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ПродувКротов    03.10.2019, 13:24
Оценка:  0
ПродувКротов
За городом полиция всегда приезжает не скоро. То же касается и скорой. Когда то жертве ДТП вызвал скорую на трассе между Очаково и Херсоном - ехали три часа.
Miha_89    03.10.2019, 13:10
Оценка:  +2
Miha_89
Забавно слышать пенания на власть от человека, который лет 15-18 в большой политике, во власти.
Просто ей некогда было заниматься по ее же профилю кстати, правоохранительные органы, нужно было дерибанить страну.
dimasvetik    03.10.2019, 12:23
Оценка:  +5
dimasvetik
ну нах нам знать про эту ...
Света    03.10.2019, 12:48
Оценка:  -3
Света
Не про эту, а о том как работает реформированная полиция. Сама ждала больше 2-х часов. Видимо охрана казино и перевоз откатов занимает все их время.
Miha_89    03.10.2019, 13:09
Оценка:  +2
Miha_89
а ты вызывала полицию на дтп до реформы? Там небось за пару минут приезжали. Что тогда что сейчас, в этом плане мало что изменилось
ПродувКротов    03.10.2019, 13:22
Оценка:  0
ПродувКротов
До реформы милиционеры очень часто вообще не приезжали. Им было на все наплевать.
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