Под Радой протестуют против продажи земли иностранцам

Митингующие требуют согласовать "земельный" законопроект с аграриями и вообще отказаться от идеи продавать землю иностранцам.

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В четверг утром около тысячи человек собрались возле здания Верховной Рады с акцией протеста против законопроекта №2178 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения“. Об этом сообщает Укринформ.

На протест люди пришли с плакатами: “Не продавайте Родину“, “Нет“ продаже земли иностранцам“, “Земля - наша мать! Матерью не торгуют!“ Кроме того, на акции много символики Всеукраинского аграрного совета и ВО “Свобода“.

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Перед Верховной Радой на площади Конституции организаторы акции установили сцену.

Протестующие требуют от депутатов отозвать законопроект № 2178 и доработать его с привлечением представителей агросектора и общественности.

Мы призываем правительство начать диалог. Главные требования, которые сегодня будут - это отозвать этот законопроект, убрать юридических лиц, которые могут скупать сельскохозяйственные земли, а также принять закон о референдуме по народной инициативе. Как распоряжаться ею (землей - ред.), должен решать сам народ в ходе всеукраинского референдума, - заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его мнению, законопроект № 2178 не только представляет угрозу национальной безопасности, но и противоречит Конституции. Покупка земли сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, учредителями которых являются иностранные граждане, по словам Марчука, не вписывается в 13 статью Основного Закона, где сказано, что земля - собственность украинского народа.

Также организаторы акции указывают на то, что допуск иностранцев на украинский рынок земли может поставить отечественный малый и средний агробизнес в невыгодное положение ввиду невозможности на равных конкурировать с иностранным капиталом.

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Для справки. Проект закона № 2178 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“ и два альтернативных ему проекта включены в повестку дня текущей сессии Верховной Рады.

Напомним, Украину охватили акции протеста против подписания так называемой “формулы Штайнмайера“.

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