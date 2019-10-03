"Я был в шоке": Арахамия увидел в игорном бизнесе много политиков

В рамках подготовки законопроекта о легализации игорного бизнеса депутаты встречались со многими так называемыми "участниками рынка".

Арахамия рассказал о своих открытиях от встречи с участниками рынка казино Фото Яна Доброносова

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Поданное заявление в ГБР в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко касается его предполагаемых связей с рынком игорного бизнеса, но он не единственный подозреваемый. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

К рынку игорного бизнему, кроме Луценко, могут быть причастны еще ряд политиков. "Я начал быть в рабочей группе, которая занимается легализацией игорного бизнеса для того, чтобы сделать законопроект", - пояснил он.

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"Мы встречались со многими так называемыми "участниками рынка". Я был шокирован, сколько политиков в этом вопросе задействованы. Я не буду вам говорить, я все написал в ГБР. Там не только Луценко, там есть много...", - заверил Арахамия

По словам нардепа, заявление было направлено в ГБР около месяца назад. "Всю информацию, что я получил относительно возможной причастности кого-то - я все написал в заявлении, приложил все документы - "вот такой пакован"", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что Юрий Луценко является владельцем сети нелегальных казино.

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