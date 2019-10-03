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Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган: реакция соцсетей

Комментариев: 12
Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.
Кива в Раде
Кива в Раде
Скриншот видео

Журналисты очень бдительны в Раде, именно поэтому часто их фотоаппараты и видеокамеры фиксируют интересные детали из жизни народных избранников.

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В этот раз в центре внимания оказался нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он в разгаре рабочего дня общался с моделью и чесал свой половой орган.

Реакция социальный сетей на этот инцидент не заставила себя ждать. Надо сказать, что практически все комментаторы подошли к комментированию с юмором.

Представляем подборку самых остроумных реакций соцсетей на инцидент с Кивой.

Пользователи комментируют инцидент
Пользователи комментируют инцидент
соцсети

Большинство комментариев с юмором
Большинство комментариев с юмором
соцсети

Многие удивлены поведением Кивы
Многие удивлены поведением Кивы
соцсети

Появились фотожабы
Появились фотожабы
Соцсети

Комментаторы нашли сравнение
Комментаторы нашли сравнение
соцсети

Интересно, что СМИ выяснили, кто именно потревожил покой Ильи Кивы. Моделью, с которой общался нардеп оказалась одесситка Юлия Панкратова.

Та самая модель, с которой общался Кива
Та самая модель, с которой общался Кива
соцсети

Напомним, нардепа поймали за странным занятием в Раде. Парламентских журналистов заинтересовало странное поведение оппозиционного нардепа в сессионном зале.

 

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Теги: Кива, соцсети, половой орган, модель
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Комментариев (13)
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Хулиганка*    03.10.2019, 12:41
Оценка:  +3
Хулиганка*
уровень бигмира опустился до уровня помойки, превозносят только порошенко, а штатные бигмировски боты - это вообще что-то с чем-то - одна похабщина и ничего, никто не в бане.
Зелибоба    03.10.2019, 13:18
Оценка:  0
Зелибоба
И это продолжается уже больше 15 лет
Зелибоба    03.10.2019, 12:38
Оценка:  +3
Зелибоба
Скажите еще, шо он подрачил
Хулиганка*    03.10.2019, 12:42
Оценка:  +2
Хулиганка*
скажут... и кастрюли в это поверят и понесут по всем соц.сетям
Зелибоба    03.10.2019, 12:56
Оценка:  0
Зелибоба
ну я в этом даж ене сомневаюсь, кастрюли они такие... Глупые и жестокие. Как животные
Сливной_Бачок    03.10.2019, 12:21
Оценка:  -2
Сливной_Бачок
Обычно так мужчины пытаются "угомонить" свой стояк. Кива ж качок, стопудово балуется тестостероном. Пора ему сократить укольчики.
Coюзник    03.10.2019, 12:24
Оценка:  -1
Coюзник
Это чисто женская теория На самом деле это обычное непроизвольное движение
Зелибоба    03.10.2019, 12:18
Оценка:  -1
Зелибоба
Ну он не орган чешет это же очевидно
Колишній-східняк    03.10.2019, 12:22
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Ну да, всего лишь штаны.
Зелибоба    03.10.2019, 12:37
Оценка:  +2
Зелибоба
правильно
Coюзник    03.10.2019, 12:22
Оценка:  -5
Coюзник
Это переживаешь что бы Путин не заболел???
Зелибоба    03.10.2019, 12:38
Оценка:  +3
Зелибоба
у тебя Путин это мания приследования?
Хулиганка*    03.10.2019, 12:42
Оценка:  +3
Хулиганка*
У майдаунов Путин - это господь Бог.
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