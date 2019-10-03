Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган: реакция соцсетей

Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.

Журналисты очень бдительны в Раде, именно поэтому часто их фотоаппараты и видеокамеры фиксируют интересные детали из жизни народных избранников.

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В этот раз в центре внимания оказался нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он в разгаре рабочего дня общался с моделью и чесал свой половой орган.

Реакция социальный сетей на этот инцидент не заставила себя ждать. Надо сказать, что практически все комментаторы подошли к комментированию с юмором.

Представляем подборку самых остроумных реакций соцсетей на инцидент с Кивой.

Пользователи комментируют инцидент соцсети

Большинство комментариев с юмором соцсети

Многие удивлены поведением Кивы соцсети

Появились фотожабы Соцсети

Комментаторы нашли сравнение соцсети

Интересно, что СМИ выяснили, кто именно потревожил покой Ильи Кивы. Моделью, с которой общался нардеп оказалась одесситка Юлия Панкратова.

Та самая модель, с которой общался Кива соцсети

Напомним, нардепа поймали за странным занятием в Раде. Парламентских журналистов заинтересовало странное поведение оппозиционного нардепа в сессионном зале.

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