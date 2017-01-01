В украинских тюрьмах находится более 300 россиян

Это почти половина от общего числа иностранцев, содержащихся в украинской пенитенциарной системе.

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Около 300 россиян находятся в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщает “Радио Свобода“ со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины.

Так, по состоянию на 1 сентября 2019 года 130 граждан России содержались в следственных изоляторах, еще 206 – в учреждениях исполнения наказаний.

В целом в украинских СИЗО находилось 755 (иностранных – ред.) граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях, - говорится в сообщении.

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Общая численность лиц, находящихся в украинских колониях и следственных изоляторах, составляет более 50 тысяч человек.

Напомним, украинский омбудсмен работает над возвращением в Украину 113 украинцев, незаконно удерживаемых в России.

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