“Не дождался”: В Мелитополе мужчина умер в очереди к врачу

Мужчина так и не дождался медицинской помощи.

В Мелитополе мужчина умер в очереди к врачу, не дождавшись медицинской помощи, за которой пришел. Об этом сообщает znaj.ua.

Читай также: В больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа

Известно, что мужчина пришел в приемное отделение Мелитопольской городской больницы №1, занял очередь к специалисту, но так и не дождался приема. По словам очевидцев, очередь была слишком огромной.

Читай также: "Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье “умышленное убийство”. Тело погибшего мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент продолжается досудебное расследование. Сотрудники правоохранительных органов обещают проверить врачей на факт служебной халатности.

Напомним, в Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы. Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram