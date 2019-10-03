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“Не дождался”: В Мелитополе мужчина умер в очереди к врачу

Комментариев: 3
Мужчина так и не дождался медицинской помощи.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Мелитополе мужчина умер в очереди к врачу, не дождавшись медицинской помощи, за которой пришел. Об этом сообщает znaj.ua.

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Известно, что мужчина пришел в приемное отделение Мелитопольской городской больницы №1, занял очередь к специалисту, но так и не дождался приема. По словам очевидцев, очередь была слишком огромной. 

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На данный момент возбуждено уголовное дело по статье “умышленное убийство”. Тело погибшего мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент продолжается досудебное расследование. Сотрудники правоохранительных органов обещают проверить врачей на факт служебной халатности.

Напомним, в Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы. Пациенты отделения отмечают, что по ночам слышны стоны мужчины.

 

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Теги: очередь, врач, Мелитополь
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    03.10.2019, 12:51
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Менты Обещают провести и отказать
designandrey65    03.10.2019, 12:34
Оценка:  +3
designandrey65
Реформа убивает!
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 12:33
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А он успел поблагодарить Супрун за медицинскую реформу?
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