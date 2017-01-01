Верховный суд перенес рассмотрение дела Шокина

Суд перенес рассмотрение на 24 октября в 10:00 из-за неявки истца и его представителя.

Шокин не явился в суд по делу о незаконности своего увольнения УНИАН

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Верховный суд перенес рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о незаконности его увольнения. Об этом сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская, передает УНН.

"Суд перенес рассмотрение на 24 октября в 10:00, из-за неявки истца и его представителя", - сообщила Гаевская.

По ее словам, от адвоката Шокина поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела, потому что его не будет в Киеве в это время.

Напомним, ранее Виктор Шокин пожаловался на давление по делу Байдена.

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