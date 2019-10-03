Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"

Депутаты грозят устроить выездные сессии под окнами Верховной Рады и на Майдане.

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Тернопольский областной совет на внеочередном заседании 2 октября принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству государства, в котором выразил свое возмущение согласованием в Минске так называемой “формулы Штайнмайера“. Об этом информирует пресс-служба облсовета.

Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой “формулы Штайнмайера“ разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России, - говорится в обращении.

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Также тернопольские депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области “выражать свои протесты против начала капитуляции“ и даже пригрозили устроить следующую сессию в центре Киева:

Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины, - говорится в принятом документе.

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Кроме того, депутаты обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности с заявлением о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С аналогичным обращением выступили и депутаты Львовского облсовета:

Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой “формулы Штайнмайера“ являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне, - говорится в заявлении.

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Галичане тоже осудили отвод сил на Донбассе и пригрозили президенту проведением выездных сессий на Майдане.

Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной, - отмечается в заявлении Львовского облсовета.

Напомним, Украину охватили акции протеста против подписания так называемой “формулы Штайнмайера“.

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