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Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"

Комментариев: 12
Депутаты грозят устроить выездные сессии под окнами Верховной Рады и на Майдане.
Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"
Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"
lvivoblrada.gov.ua

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Тернопольский областной совет на внеочередном заседании 2 октября принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству государства, в котором выразил свое возмущение согласованием в Минске так называемой “формулы Штайнмайера“. Об этом информирует пресс-служба облсовета.

Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой “формулы Штайнмайера“ разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России, - говорится в обращении.

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Также тернопольские депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области “выражать свои протесты против начала капитуляции“ и даже пригрозили устроить следующую сессию в центре Киева:

Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины, - говорится в принятом документе.

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Кроме того, депутаты обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности с заявлением о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С аналогичным обращением выступили и депутаты Львовского облсовета:

Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой “формулы Штайнмайера“ являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне, - говорится в заявлении.

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Галичане тоже осудили отвод сил на Донбассе и пригрозили президенту проведением выездных сессий на Майдане.

Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной, - отмечается в заявлении Львовского облсовета.

Напомним, Украину охватили акции протеста против подписания так называемой “формулы Штайнмайера“.

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Теги: Львовский облсовет, Тернополь, формула Штайнмайера, протест
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Комментариев (13)
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farfalle    03.10.2019, 13:30
Оценка:  0
farfalle
Значит в этих городах власть придется сменить
Зелибоба    03.10.2019, 13:06
Оценка:  -2
Зелибоба
Продать галицаев полякам!
COZEL    03.10.2019, 12:58
Оценка:  +2
COZEL
ЖОПОЛИЗЫ СРА-НЫЕ ПЕТРУХА ИМ БАБЛА ПОДБРОСИЛ, ГДЕ ЛЬВОВ, А ГДЕ ДОНЕЦК, СУ-КИ ЗА ВОЙНУ, СКОЛЬКО ПАЦНОВ ЗАПАДЕНСКИХ ПОЛЕГЛО ЗА ХРЯКОВСКИЕ МИЛЛИАРДА, А ВЫ ИМ ФСЕ ЖО-ПУ ЛИЖИТЕ, ДОЛ-БОЕБЫ
Хулиганка*    03.10.2019, 12:38
Оценка:  +1
Хулиганка*
Задрал уже этот галицайский колхоз, как будто больше в Украине никто не живет, все должны равняться на запукровских рагулей
PINKIPAU    03.10.2019, 12:42
Оценка:  -4
PINKIPAU
Їдь на Росію, скотиняка кацапська.
Хулиганка*    03.10.2019, 12:45
Оценка:  +1
Хулиганка*
Это ты вали в Польшу драить унитазы - там место быдлу.
COZEL    03.10.2019, 13:01
Оценка:  +2
COZEL
ТЫ СУ-КА ПИДА-РАСТИЧНАЯ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ УКАЗЫВАТЬ НАМ УКРАИЦАМ ДЕЛАТЬ, ГНИДА ПРОДАЖНАЯ
PINKIPAU    03.10.2019, 12:37
Оценка:  -4
PINKIPAU
Слава Україні. Блазня геть !!!!
COZEL    03.10.2019, 13:02
Оценка:  +1
COZEL
ПИ-ДАРАМ СЛАВА
Зелибоба    03.10.2019, 13:08
Оценка:  -2
Зелибоба
PINKIPAU
ты на выдуманном языке пишешь дурачок
asfd0    03.10.2019, 12:33
Оценка:  0
asfd0
Запукры идите лесом, ах да, вы ж его уже вырубали ))))) Ну тогда хоть с мусором своим разберитесь ))))
Хитрый-Лис    03.10.2019, 12:52
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Китаёзам уже всё продали на дальнем востоке? РФ это окраина КНДР
COZEL    03.10.2019, 13:05
Оценка:  +1
COZEL
МНЕ ЛИЧЬНО НАС-РАТЬ НА РОССИЮ, А У НАС ИТАЛЬЯНЦИ ВЕСЬ ЛЕС ВЫВЕЗУТ КАРПАТЫ БУДУТ ЛЫСАЕ, А ВЫ ПРИДУРКИ И НЕ ЧЕШЕТЕСЬ, ЭТО ВАШЬ ЛЕС И ВАШИ ГОРЫ, ДОЛБОЕ-БЫ
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