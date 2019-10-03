Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР

Следователи бюро хотели побеседовать с экс-президентом о перемещении через границу лиц с поддельными документами.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Как сообщается, экс-главу государства, а ныне оппозиционного депутата из фракции “Европейская солидарность“ должны были допросить по делу о возможной организации незаконного перенаправления через государственную границу Украины лиц с использованием поддельных документов. Встреча со следователями была назначена на 10 утра в четверг, 3 октября, но Порошенко так и не пришел.

Напомним, 1 октября Петр Порошенко проигнорировал судебно-психологическую экспертизу на полиграфе, которую должен был пройти в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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