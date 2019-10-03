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Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР

Комментариев: 5
Следователи бюро хотели побеседовать с экс-президентом о перемещении через границу лиц с поддельными документами.
Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР
Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР
Фейсбук Петра Порошенко

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Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Как сообщается, экс-главу государства, а ныне оппозиционного депутата из фракции “Европейская солидарность“ должны были допросить по делу о возможной организации незаконного перенаправления через государственную границу Украины лиц с использованием поддельных документов. Встреча со следователями была назначена на 10 утра в четверг, 3 октября, но Порошенко так и не пришел.

Напомним, 1 октября Петр Порошенко проигнорировал судебно-психологическую экспертизу на полиграфе, которую должен был пройти в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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Теги: Петр Порошенко, допрос, ГБР
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Комментариев (6)
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П    03.10.2019, 13:09
Оценка:  +1
П
Да занят он, надо майдан собирать, времени не осталось.
Зелибоба    03.10.2019, 13:19
Оценка:  0
Зелибоба
другого выхода не остаётся
Зелибоба    03.10.2019, 13:05
Оценка:  -2
Зелибоба
Он похож на школьника, который провинился, знает что получит ремнём по дупе, т.к. не знает как отвертеться от неминуемой порки.
Хулиганка*    03.10.2019, 12:44
Оценка:  +2
Хулиганка*
в чем проблема? - за белы жирные рученьки его да в наручники и принудительно на допрос
PINKIPAU    03.10.2019, 12:44
Оценка:  -4
PINKIPAU
Невинуватого переслідують за вказівкою з Москви.
Vladimirovich198    03.10.2019, 12:48
Оценка:  0
Vladimirovich198
Да да, он был единственный кто не угоден кремлю еще надо дописать.
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