Радуцкий назвал конфликт в Минздраве обычной "притиркой"

По мнению депутата, причина недопонимания в большом количестве новых людей в МОЗ.

Радуцкий не считает нужным вмешивать кого-то в проблемы в МОЗ Facebook Михаила Радуцкого

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Проблемы в Минздраве связаны с большим количеством новых людей, которые пришли туда работать. Такое мнение глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий высказал в интервью "Украинской правде".

“Это не конфликт, это “притирка“. Это мое личное мнение. И это не имеет отношения к политическим или каким-то системным вещам", - считает народный депутат.

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"Пришли новые люди, они имеют свое видение, люди, которые работали в другой команде, имеют свое видение“, - уверен он.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не намерена сворачивать медицинскую реформу, а ситуация в МОЗ – внутреннее дело ведомства, подчеркнул Радуцкий.

“Зоряна сказала, что реформу останавливать не будут, у нее нет такого намерения. Будут исправлять недостатки", - отметил он.

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"Поэтому это внутренний конфликт Минздрава, и я не понимаю, почему туда должны вмешиваться другие ветви власти“, - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее госслужащие МОЗ обратились с открытым письмом к Гончаруку, заявив, что не хотят работать "по понятиям".

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