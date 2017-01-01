На Рош ха-Шана в Умани поймали чиновников-вымогателей

Работники городской инспекции благоустройства требовали от гражданина Израиля взятку за беспрепятственную торговлю.

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В Умани правоохранители задержали чиновников местной инспекции по благоустройству, вымогавших взятку от гражданина Израиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как указано в сообщении, на горячем были пойманы начальник городской инспекции благоустройства и старший инспектор инспекции, требовавшие и получившие от гражданина Израиля 400 долларов взятки. За эти деньги чиновники должны были позволить израильтянину беспрепятственно торговать продуктами питания в районе массового нахождения паломников-хасидов в период празднования Рош ха-Шана.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, за время празднования еврейского нового года в Умани зарегистрировано 15 уголовных дел.

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