"Надо было выигрывать выборы": в "СН" заверили, что Зе не нужно отчитываться перед Радой

Протесты раздувают партии Вакарчука и Порошенко, а Конституция не обязывает президента все объяснять Раде, пояснили в "Слуге народа".

Яременко объяснил, почему Зеленского можно не ждать на трибуне УНИАН

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Президент Владимир Зеленский не предоставит на заседании Верховной Рады отчет о переговорах с Россией. Об этом глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал в Facebook.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций Голос и Европейская солидарность, которые требуют отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины, как вести эти переговоры", - отметил он.

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"Я не иронизирую, но все еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их", - заверяет Яременко.

Но, похоже, лидеры фракции не смогли убедить свои фракции, отметил депутат, охарактеризовав это словом: "Бывает".

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"Хочу напомнить статью Конституции 106, которая четко устанавливает, что именно президент представляет страну в международных отношениях, руководит внешнеполитической деятельностью, ведет переговоры и заключает международные договоры", - подчеркнул он.

"Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент, добавил Яременко.

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"Напомню также статью 85 Конституции, которая определяет все полномочия Верховной Рады. ада в сфере внешней политики занимается ратификацией международных договоров, определяет основы внешней политики, занимается межпарламентским сотрудничеством", - напомнил он,

Также парламент осуществляет парламентский контроль за соблюдением законов и утверждает в рамках государственного бюджета финансирование внешнеполитической сферы.

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"Что из этого в рамках полномочий Верховной Рады и в контексте переговоров с Россией хотели бы обсудить коллеги? Основы внешней политики? Они четко и исчерпывающе определены в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", - подчеркнул депутат.

"Так о чем будем говорить? Что вызывает сомнение или что не выполняет президент? Вопросы риторические", - заверил Яременко.

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"На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется, некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия", - отметил он.

"Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому - одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их", - считает Яременко, явно намекая на Порошенко и Вакарчука.

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"Теперь же народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу. И президент Зеленский не скрывал, что искать будет мира. Не капитуляции, а договоренности, которая позволит остановить убийства", - заверил депутат.

"И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров. И публиковать эту тактику и стратегию не всегда полезно", - пояснил Яременко.

Несмотря на это понятный профессионалам факт, Зеленский публично обозначил "красные линии", как и отметил, что он прекрасно осознает, что о чем он бы не договорился с россиянами, оформлять эти договоренности в виде законов будет Рада, добавил он.

"Так не будет лучше дать президенту и миру шанс - не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе", - призвал он.

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