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"Надо было выигрывать выборы": в "СН" заверили, что Зе не нужно отчитываться перед Радой

Комментариев: 26
Протесты раздувают партии Вакарчука и Порошенко, а Конституция не обязывает президента все объяснять Раде, пояснили в "Слуге народа".
Яременко объяснил, почему Зеленского можно не ждать на трибуне
Яременко объяснил, почему Зеленского можно не ждать на трибуне
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский не предоставит на заседании Верховной Рады отчет о переговорах с Россией. Об этом глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал в Facebook.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций Голос и Европейская солидарность, которые требуют отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины, как вести эти переговоры", - отметил он.

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"Я не иронизирую, но все еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их", - заверяет Яременко.

Но, похоже, лидеры фракции не смогли убедить свои фракции, отметил депутат, охарактеризовав это словом: "Бывает".

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"Хочу напомнить статью Конституции 106, которая четко устанавливает, что именно президент представляет страну в международных отношениях, руководит внешнеполитической деятельностью, ведет переговоры и заключает международные договоры", - подчеркнул он.

"Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент, добавил Яременко.

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"Напомню также статью 85 Конституции, которая определяет все полномочия Верховной Рады. ада в сфере внешней политики занимается ратификацией международных договоров, определяет основы внешней политики, занимается межпарламентским сотрудничеством", - напомнил он,

Также парламент осуществляет парламентский контроль за соблюдением законов и утверждает в рамках государственного бюджета финансирование внешнеполитической сферы.

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"Что из этого в рамках полномочий Верховной Рады и в контексте переговоров с Россией хотели бы обсудить коллеги? Основы внешней политики? Они четко и исчерпывающе определены в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", - подчеркнул депутат.

"Так о чем будем говорить? Что вызывает сомнение или что не выполняет президент? Вопросы риторические", - заверил Яременко.

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"На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется, некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия", - отметил он.

"Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому - одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их", - считает Яременко, явно намекая на Порошенко и Вакарчука.

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"Теперь же народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу. И президент Зеленский не скрывал, что искать будет мира. Не капитуляции, а договоренности, которая позволит остановить убийства", - заверил депутат.

"И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров. И публиковать эту тактику и стратегию не всегда полезно", - пояснил Яременко.

Несмотря на это понятный профессионалам факт, Зеленский публично обозначил "красные линии", как и отметил, что он прекрасно осознает, что о чем он бы не договорился с россиянами, оформлять эти договоренности в виде законов будет Рада, добавил он.

"Так не будет лучше дать президенту и миру шанс - не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе", - призвал он.

 

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Теги: Рада, Конституция, "Слуга народа", Зеленский
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Комментариев (28)
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Хулиганка*    03.10.2019, 14:53
Оценка:  +1
Хулиганка*
Ваша беда в том, что порошенко не сидит, а если бы сел как обещали, никто и воду бы не мутил.
Датышо    03.10.2019, 14:38
Оценка:  -2
Датышо
Усі на овече!!! бацько нації в опасносте!!!! хочуть посадити на кічу)))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:33
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я не пойму ситуации. В ВР большинство - плесень зеленая. Почему они так боятся этого отчета? Ведь плесень одобрит любой отчет. Или они боятся, что артикль опять что-то ляпнет типа прокурора своего человека и об этом узнает весь мир? Так они и так все увидели своими глазами.
Датышо    03.10.2019, 14:34
Оценка:  -1
Датышо
не добачеєш? чи тупенький? )))
Woodbrother    03.10.2019, 14:37
Оценка:  0
Woodbrother
Зеоеная плесень хорошо знает, что ЗЕ клоун чрезвычайно тупой. Он 100% что то ляпнет, поэтому на публику самого его никогда не выпускают. Толкьо за ручку со смотрящими. Ото выбрали президентам нам вечно ненаедающиеся зубожилы с квадратными мордами и куриными мозгами.
CCS    03.10.2019, 14:29
Оценка:  0
CCS
Все "логічно": обрали на п"ять років, і не треба нікому нічого пояснювати. Тупі хахли все з"їдять? І скільки б їх не полягло у обстілах та боях, навіщо цьому бидлу щось пояснювати? Це є перемога, вітаю вас, борців із корупцією та свинарчуками (до речі, їх вже посадила нова влада? Ні? Як дивно).
Датышо    03.10.2019, 14:33
Оценка:  +1
Датышо
на цукерку гігігі))))
Woodbrother    03.10.2019, 14:34
Оценка:  0
Woodbrother
Свинарчук теперь активный клоун в команде ЗЕ.
Датышо    03.10.2019, 14:24
Оценка:  -1
Датышо
майдан головного мозга(с) Бандура

)))
designandrey65    03.10.2019, 14:07
Оценка:  -4
designandrey65
Опять порохоботы зашевелились...
Letohradek    03.10.2019, 14:10
Оценка:  -2
Letohradek
"порохоботы" , это активное меньшинство, которое обнулит 73% зэбилов!
designandrey65    03.10.2019, 14:12
Оценка:  +1
designandrey65
Помечтай в уголке...
CCS    03.10.2019, 14:30
Оценка:  +2
CCS
Ватний висєр, тобі не пофіг? Йди коника з лайна зліпи.
lusyika    03.10.2019, 14:45
Оценка:  0
lusyika
Вони півників ліпити більше полюбляють
asfd0    03.10.2019, 14:04
Оценка:  -1
asfd0
Так закройте Вакарчука и Порошенко.
Woodbrother    03.10.2019, 14:06
Оценка:  0
Woodbrother
Рот свой московский закрой.
asfd0    03.10.2019, 14:55
Оценка:  0
asfd0
На мнение канадской диаспоры мне плевать.
Letohradek    03.10.2019, 13:58
Оценка:  +1
Letohradek
Что ж ... в таком случае "улица" даст пинок под зад крысе и подельникам!
Woodbrother    03.10.2019, 14:05
Оценка:  +3
Woodbrother
Украина сильно испачкалась зеленой плесенью. Пора навести в нашем общем доме порядок.
designandrey65    03.10.2019, 14:10
Оценка:  -1
designandrey65
Меньшинство подчиняется большинству ...тебе это изветсно?
Letohradek    03.10.2019, 14:12
Оценка:  +3
Letohradek
Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты.
/Эдгар Аллан По/
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:13
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 designandrey65

Это только в том случае, если большинство соблюдает интересы меньшинства. А иначе это диктатура.
Woodbrother    03.10.2019, 13:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Переговоры с на россией - это частные делишки квартального клоуна и его хозяина. Украинцам о переговорах знать ни к чему. ЭТО ЩЕДЕВР !
designandrey65    03.10.2019, 14:00
Оценка:  -3
designandrey65
Мы доверяем хирургу делать нам операцию и не держим его за руку указывая как ее проводить...почему некоторые указывают президенту что и как ему делать?
Woodbrother    03.10.2019, 14:04
Оценка:  +3
Woodbrother
Хирург - не избираемая должность. Не надо тут лапшу на уши вешать. А вот президент должность избираемая и публичная. Если клоуну нечего сказать народу, пусть возвращается в свое шапито членом на рояле играть. Его на Банковой никто не держит.
Letohradek    03.10.2019, 14:06
Оценка:  +2
Letohradek
Ты бы доверился "хирургу", не имеющего ни какого отношения к медицине?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 designandrey65

Если алкал-дворник дядя Вася наденет белый халат и зайдет в операционную - он станет хирургом? Или хирург - это тот, кто 10 лет учился этому?
CCS    03.10.2019, 14:32
Оценка:  +3
CCS
Тебе ніякий хірург не вилікує, вата головного мозку.
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