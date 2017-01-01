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Кабмин назначил временного руководителя Укравтодора

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До назначения на должность Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Укравтодора.
Врио главы агентства автомобильных дорог будет Федоренко
Врио главы агентства автомобильных дорог будет Федоренко
ukrinform.ru

Кабинет министров Украины назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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"Сегодня (2 октября - авт.) Правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Федоренко Олега Владимировича, который имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения на должность Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Укравтодора, а еще раньше - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и в ГП "Киевский облавтодор". Он окончил Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель.

Как сообщалось, 24 сентября Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Теги: Укравтодор, Славомир Новак
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