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ФСБ задержала украинца на админгранице Крыма

Комментариев: 1
Он якобы пытался проникнуть на оккупированный полуостров в обход пунктов пропуска в поисках "лучшей жизни".
ФСБ задержала украинца на админгранице Крыма
ФСБ задержала украинца на админгранице Крыма
depositphotos.com

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ФСБ задержала гражданина Украины, который “пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска“. Об этом сообщают оккупационные СМИ со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

Как сообщается, в трех километрах от пункта пропуска “Перекоп“, в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, российские силовики задержали уроженца Кривого Рога 1965 года рождения. Оккупанты утверждают, что задержанный, чье имя не называется, заявил, будто бы следовал в аннексированный Крым в “поисках лучших условий жизни“. При этом утверждается, что при нем не было действительных документов.

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Напомним, в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.

Напомним, вчера российский суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы крымского блогера Наримана Мемедеминова.

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Теги: Крым, ФСБ, задержание
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Комментариев (1)
nelci    03.10.2019, 14:46
Оценка:  +1
nelci
Хотел проникнуть на оккупированную территорию в поисках лучшей жизни!!!
Без комментариев.
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