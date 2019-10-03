ФСБ задержала украинца на админгранице Крыма

Он якобы пытался проникнуть на оккупированный полуостров в обход пунктов пропуска в поисках "лучшей жизни".

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ФСБ задержала гражданина Украины, который “пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска“. Об этом сообщают оккупационные СМИ со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

Как сообщается, в трех километрах от пункта пропуска “Перекоп“, в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, российские силовики задержали уроженца Кривого Рога 1965 года рождения. Оккупанты утверждают, что задержанный, чье имя не называется, заявил, будто бы следовал в аннексированный Крым в “поисках лучших условий жизни“. При этом утверждается, что при нем не было действительных документов.

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Напомним, в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.

Напомним, вчера российский суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы крымского блогера Наримана Мемедеминова.

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