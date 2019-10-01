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Порядок пересечения линии разграничения изменился - ГПСУ

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Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения.
Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений
Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений
dnews.dn.ua

Государственная пограничная служба предупреждает об изменении порядка пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы Украины

“29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ТОТ в Донецкой и Луганской областях“, - говорится в сообщении.

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“Одна из главных новаций: дети смогут пересекать линию разграничения исключительно по паспорту, загранпаспорту или проездному документу ребенка.  Это в большей степени касается, когда дети едут на оккупированную территорию. Если дети едут оттуда, мы понимаем, что не у всех есть такие документы. Они смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении но - для того, чтобы родители смогли оформить на них документы“, - прокомментировал изменения спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УП.

Процедура выезда из ТОТ: родители, дети со свидетельством о рождении проезжают на контролируемую территорию Украины, подают документы на оформление паспорта или загранпаспорта. Миграционная служба должна выдать им справку, что они подали документы на получение паспорта, с этой справкой они могут вернуться на оккупированную территорию. Затем с этой справкой они смогут пересечь линию разграничения, когда будут ехать забирать оформленные документы.

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Стоит учесть, что пропуск на ТОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или другим документам, предусмотренным постановлением Кабмина от 27 января 1995 №57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ТОТ в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Дети в возрасте от 14 до 16 лет, если они обучаются в учебных заведениях на контролируемой территории Украины, смогут пересекать линию разграничения без родителей при наличии паспорта и подтверждении обучения в учебном заведении на контролируемой территории Украины.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ТОТ необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

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Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

В то же время пограничники просят учесть, что на ТОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки: якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.

Как сообщалось 2 октября, Минобороны дало разъяснения по разведению войск.

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Теги: ГПСУ, линия разграничения, дети, паспорт, "ЛНР", "ДНР"
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