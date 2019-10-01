Порядок пересечения линии разграничения изменился - ГПСУ

Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения.

Государственная пограничная служба предупреждает об изменении порядка пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы Украины

“29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ТОТ в Донецкой и Луганской областях“, - говорится в сообщении.

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“Одна из главных новаций: дети смогут пересекать линию разграничения исключительно по паспорту, загранпаспорту или проездному документу ребенка. Это в большей степени касается, когда дети едут на оккупированную территорию. Если дети едут оттуда, мы понимаем, что не у всех есть такие документы. Они смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении но - для того, чтобы родители смогли оформить на них документы“, - прокомментировал изменения спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УП.

Процедура выезда из ТОТ: родители, дети со свидетельством о рождении проезжают на контролируемую территорию Украины, подают документы на оформление паспорта или загранпаспорта. Миграционная служба должна выдать им справку, что они подали документы на получение паспорта, с этой справкой они могут вернуться на оккупированную территорию. Затем с этой справкой они смогут пересечь линию разграничения, когда будут ехать забирать оформленные документы.

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Стоит учесть, что пропуск на ТОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или другим документам, предусмотренным постановлением Кабмина от 27 января 1995 №57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ТОТ в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Дети в возрасте от 14 до 16 лет, если они обучаются в учебных заведениях на контролируемой территории Украины, смогут пересекать линию разграничения без родителей при наличии паспорта и подтверждении обучения в учебном заведении на контролируемой территории Украины.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ТОТ необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

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Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

В то же время пограничники просят учесть, что на ТОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки: якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.

Как сообщалось 2 октября, Минобороны дало разъяснения по разведению войск.

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