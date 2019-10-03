У Порошенко требуют созвать СНБО, чтобы услышать "не кинопродюсеров"

Фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами.

Читай также: Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"

Фракция Евросолидарности потребовала от президента Владимира Зеленского созвать заседание СНБО в связи с согласованием "формулы Штайнмайера". Об этом в Facebook написал депутат от ЕС Владимир Арьев.

"Фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", - подчеркнул он.

Читай также: “Берете надувную куклу... Знаете, как с ней справиться? Нет!”: Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера"

"Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину", - пояснил он.

"Надо наконец услышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте Совет нацбезопасности

“В связи с событиями, которые происходят фракция ЕС требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором нужно обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами“, - написал нардеп.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" объяснили, почему Владимир Зеленский не придет в парламент отчитываться по "формуле Штайнмайера".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram