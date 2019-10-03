Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Порошенко требуют созвать СНБО, чтобы услышать "не кинопродюсеров"

Комментариев: 19
Фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами.
У Порошенко призвали Зеленского созвать профессионалов
У Порошенко призвали Зеленского созвать профессионалов
president.gov.ua

Читай также: Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"

Фракция Евросолидарности потребовала от президента Владимира Зеленского созвать заседание СНБО в связи с согласованием "формулы Штайнмайера". Об этом в Facebook написал депутат от ЕС Владимир Арьев. 

"Фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", - подчеркнул он.

Читай также: “Берете надувную куклу... Знаете, как с ней справиться? Нет!”: Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера"

"Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину", - пояснил он.

"Надо наконец услышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте Совет нацбезопасности

“В связи с событиями, которые происходят фракция ЕС требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором нужно обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами“, - написал нардеп. 

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" объяснили, почему Владимир Зеленский не придет в парламент отчитываться по "формуле Штайнмайера".

 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Евросолидарность, Зеленский, фракция, СНБО, формула Штайнмайера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (19)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    03.10.2019, 14:44
Оценка:  0
nelci
Петя требует, Петя хочет, хотелки закончились, а он все не как не поймет!
asfd0    03.10.2019, 14:43
Оценка:  -2
asfd0
Поросяку на гыляку !!!! )))
VSHIVANKA    03.10.2019, 14:42
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПОРОСЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
П    03.10.2019, 14:30
Оценка:  0
П
И как специалисты по офшорам помогут в решении?
Letohradek    03.10.2019, 14:33
Оценка:  -3
Letohradek
Недалекое, тебе не интересно услышать, о чем договорились зэбилы с сепарами?
П    03.10.2019, 14:39
Оценка:  -2
П
С сепарами ни кто не договаривался.
П    03.10.2019, 14:41
Оценка:  -2
П
А вот моряков, которых твой рошен сдал, домой вернули.
Letohradek    03.10.2019, 14:44
Оценка:  0
Letohradek
Недалекое Пэ, глав-Зэбил обещал весной начать посадки со "свинарчуков"! Свннарчук теперь в его команде! Коломойский и Ахметов, уже не олигархи(?), с которыми крысеныш обещал покончить? А может коммуналка у тебя подешевела? А как тебе признание Трампу в том, что ген.прокурор - КАРМАННЫЙ?
Woodbrother    03.10.2019, 14:28
Оценка:  -3
Woodbrother
Порошенко молодец, а зеля оказался предателем.
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:29
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Почему оказался? Он такой и был. Просто у некоторых спала пелена с глаз.
Letohradek    03.10.2019, 14:34
Оценка:  -4
Letohradek
Совсем у не многих! Почитай о чем пишет избиратель "Зэ", с ником - П.
П    03.10.2019, 14:43
Оценка:  -2
П
Я не избиратель Зе.
Letohradek    03.10.2019, 14:50
Оценка:  -1
Letohradek
Уже не избиратель Зэ? Быстро же ты гнида, поменяло ориентацию )))
PINKIPAU    03.10.2019, 14:23
Оценка:  -1
PINKIPAU
А ЛУЧШЕ СРАЗУ ИМПИЧМЕНТ.
Woodbrother    03.10.2019, 14:29
Оценка:  -2
Woodbrother
И чем быстрее , тем лучьще. Меньше последствий потом прийдется ликвидировать.
Сквозняк    03.10.2019, 14:14
Оценка:  -2
Сквозняк
Вор-професионал, тихо погавкивает из кустов, а родню на всякий случай за границей спрятал, ПЁС сцыкливый.
Letohradek    03.10.2019, 14:17
Оценка:  -1
Letohradek
О ком речь? Кто вор, что украл, был ли осужден за воровство? Или бла-бла-бла?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Наверно про Беню.
П    03.10.2019, 14:32
Оценка:  -1
П
"был ли осужден за воровство?" Пока нет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь