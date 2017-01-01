“Слугу народа” Богуцкую обвинили в дискриминации из-за Беленюка

Невинный пост в социальной сети обернулся для нардепа скандалом.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Елизавета Богуцкая угодила в скандал. Пользователи сети обвинили ее в расовой дискриминации.

Все началось с поста Богуцкой в соцсети, в котором она порадовалась за коллегу Жана Беленюка.

В первый раз в Украинском Парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец! - написала Богуцкая.

Между тем, многие комментаторы увидели расовую дискриминацию в словах народной избранницы.

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На пост отреагировал однопартиец Богуцкой Гео Лерос. Он назвал пост “стыдом”.

Среди комментаторов оказались журналист Роман Скрыпин и Сергей Иванов.

После шквала критики Богуцкая решила оправдать свои слова.

Если Жан обиделся, прошу у него прощения. Остальные пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала, - написала Богуцкая.

Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган: появилась реакция соцсетей. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.

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