“Слугу народа” Богуцкую обвинили в дискриминации из-за Беленюка
Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Елизавета Богуцкая угодила в скандал. Пользователи сети обвинили ее в расовой дискриминации.
Все началось с поста Богуцкой в соцсети, в котором она порадовалась за коллегу Жана Беленюка.
В первый раз в Украинском Парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец! - написала Богуцкая.
Между тем, многие комментаторы увидели расовую дискриминацию в словах народной избранницы.
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На пост отреагировал однопартиец Богуцкой Гео Лерос. Он назвал пост “стыдом”.
Среди комментаторов оказались журналист Роман Скрыпин и Сергей Иванов.
После шквала критики Богуцкая решила оправдать свои слова.
Если Жан обиделся, прошу у него прощения. Остальные пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала, - написала Богуцкая.
Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган: появилась реакция соцсетей. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.
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