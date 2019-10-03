Пограничники говорят, что группа граждан отказывается выполнять таможенные правила и блокирует проезд.

Пункт пропуска на границе с Венгрией заблокировали протестующие Госпогранслужба

Читай также: Порядок пересечения линии разграничения изменился

Движение через пункт пропуска “Чоп (Тиса) - Захонь“ на границе с Венгрией заблокировала группа протестующих. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Информируем, что с 9:30 движение транспортных средств на въезд в Украину через пункт пропуска “Тиса“ частично заблокировано гражданами, которые не соглашаются выполнять нормы таможенного законодательства, - сообщили пограничники.

Читай также: Украинец прорывался через границу в Беларусь

В ведомстве призвали граждан, которые планируют поездки за границу, учесть эту информацию и, по возможности, планировать путешествие через другие пункты пропуска.

Напомним, польские пограничники поймали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.