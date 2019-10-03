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Страны ЕС и шенгенской зоны получили инструкции по паспортам РФ в ОРДЛО

Комментариев: 1
Теперь консульства смогут опознать запросы на визы, поданные жителями оккупированной территории с паспортами от Путина.
Нельзя будет выехать в ЕС после получения паспорта от РФ в ОРДЛО
Нельзя будет выехать в ЕС после получения паспорта от РФ в ОРДЛО
УМВС РФ

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Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.

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Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членам ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы.

Набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГПУ собрала очередное доказательство присутствия РФ на Донбассе.

 

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Теги: ОРДЛО, Донбасс, РФ, оккупация, Украина, ЕС, виза
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Комментариев (1)
WTF2wtf    03.10.2019, 14:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Фактически это доки для переезда с Донбасса в россию и внутрироссийского пользования ... с такими мало куда сможешь выехать.
За нормальными доками выезжают на подконтрольную Украине территорию, но не всем это доступно - наемникам россиян явный проблем получить нормальный украинский загран ...
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