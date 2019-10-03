Рябошапка объявил выговор Луценко после его увольнения

Генпрокурор подписал соответствующий приказ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка объявил выговор экс-главе ГПУ Юрию Луценко после его увольнения. Глава ведомства подписал соответствующий приказ.

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Об этом пишут Українські новини, ссылаясь на копию приказа генпрокурора, которая имеется в распоряжении издания.

Издание сообщает, что данный документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

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Рябошапка подписал приказ о выговоре своему экс-коллеге 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

Напомним, Луценко объявили выговор за не объявление выговора. Оказывается, бывший генпрокурор “забыл“ наказать заместителя Юрия Столярчука.

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