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Рябошапка объявил выговор Луценко после его увольнения

Комментариев: 3
Генпрокурор подписал соответствующий приказ.
Луценко объявили выговор
Луценко объявили выговор
Facebook Юрия Луценко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка объявил выговор экс-главе ГПУ Юрию Луценко после его увольнения. Глава ведомства подписал соответствующий приказ.

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Об этом пишут Українські новини, ссылаясь на копию приказа генпрокурора, которая имеется в распоряжении издания.

Издание сообщает, что данный документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

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Рябошапка подписал приказ о выговоре своему экс-коллеге 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

Напомним, Луценко объявили выговор за не объявление выговора. Оказывается, бывший генпрокурор “забыл“ наказать заместителя Юрия Столярчука.

 

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Теги: выговор, Луценко, ГПУ, Рябошапка
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Комментариев (3)
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ГУЗНЯНКА    03.10.2019, 15:39
Оценка:  +1
ГУЗНЯНКА
А ещё один ткоже в рябой шапке пытался море высечь. Дебилы сер! )))
Ira0956    03.10.2019, 15:07
Оценка:  -2
Ira0956
Во Львове шахматист убил молотком опытного соперника, который постоянно у него выигрывал
Не зря говорят, что шахматы — опасный вид спорта.
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 15:07
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
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