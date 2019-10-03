Мэрия, "Яблоко" и "БЮТ": Зеленский назначил нового главу СНБО

Новый глава Совета нацбезопасности в свое время был мэром Луганска и губернатором той же области.

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Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в его указе №733/2019 на сайте президента.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в тексте документа.

СПРАВКА. Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области.

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В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, получив специальность ветеринар, а 1999 - Луганский государственный педуниверситет им. Т. Шевченко по специальности учителя истории.

Также дополнительно в 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, став магистром менеджмента, и Луганский институт внутренних дел МВД как юрист.

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В 1990-х возглавлял горсовет Луганска, в 2000 году стал советником Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

С февраля 2005 года по ноябрь 2005 года был главой Луганской ОГА, в 2006-2007 годах прошел в парламент от БЮТ. Также с с 2000 года по 2006 года состоял в партии "Яблоко", с 2007 года - в Партии вольных демократов и заместитель ее председателя с 2007 года.

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В июле 2019 года, уже после выборов президента, Данилова назначили замглавы Совета нацбезопасности Украины.

Ранее фракция "Европейская солидарность" потребовала созвать заседание СНБО от президента Владимира Зеленского.

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