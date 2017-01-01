Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, взрывчатка: Первый день месячника сдачи оружия
Читай также: Под Киевом полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев
В первый день месячника добровольной сдачи оружия, который стартовал 1 октября, граждане сдали в подразделения Национальной полиции более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Кроме того, в полицию сдали противотанковую управляемую ракету, два пулемета, четыре снаряда. Также люди добровольно сдали 12 мин, 13 гранат и 15 запалов к ним, три самодельных взрывных устройства и 14 единиц холодного оружия.
Читай также: Под Одессой подросток застрелил из ружья своего ровесника
В частности, только в полицию Запорожской области граждане сдали пулемет КПВТ, пистолет калибра 8 мм, три автомата Калашникова, семь армейских взрывных устройств и столько же электродетонаторов.
В подразделения полиции области сдано два ручных противотанковых гранатомета, одну противотанковую управляемую ракету, противотанковую мину и килограмм пороха.
Читай также: Под Одессой бандиты с топором и монтировкой напали на полицейских
Месячник добровольной сдачи оружия продлится по 31 октября. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.
Напомним, в городском парке Винницы нашли схрон с гранатами.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.