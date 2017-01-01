Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, взрывчатка: Первый день месячника сдачи оружия

В полиции рассказали, что граждане добровольно сдают в первые дни месячника сдачи оружия.

В полиции рассказали, что граждане добровольно сдают в первые дни месячника сдачи оружия Фейсбук Нацполиции

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В первый день месячника добровольной сдачи оружия, который стартовал 1 октября, граждане сдали в подразделения Национальной полиции более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Кроме того, в полицию сдали противотанковую управляемую ракету, два пулемета, четыре снаряда. Также люди добровольно сдали 12 мин, 13 гранат и 15 запалов к ним, три самодельных взрывных устройства и 14 единиц холодного оружия.

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В частности, только в полицию Запорожской области граждане сдали пулемет КПВТ, пистолет калибра 8 мм, три автомата Калашникова, семь армейских взрывных устройств и столько же электродетонаторов.

В подразделения полиции области сдано два ручных противотанковых гранатомета, одну противотанковую управляемую ракету, противотанковую мину и килограмм пороха.

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Месячник добровольной сдачи оружия продлится по 31 октября. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, в городском парке Винницы нашли схрон с гранатами.

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