Дезертир – не солдат: Новый закон Верховной Рады

Депутаты решили исключить дезертиров из штатной численности ВСУ и лишить их довольствия.

Читай также: Новую бронетехнику для ВСУ протестируют на спецсоревнованиях

Верховная Рада приняла в целом законопроект о военной службе и воинской обязанности. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

Принятый документ предусматривает внесение ряда изменений в Закон Украины “О воинской обязанности и военной службе“ в части порядка комплектования Вооруженных сил Украины личным составом до установленной законом численности.

Читай также: ВСУ получили уникальное вооружение

В частности закон предлагает признать дезертиров, а также лиц, добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность Вооруженных сил Украины. Это позволит призвать на их место новых людей, не нарушая установленную законом численность армии.

Также таким лицам приостанавливаются денежные выплаты и выдача других видов обеспечения, на них не распространяются социальные гарантии, установленные законом для военнослужащих и т.п.

Читай также: В Украине начинался осенний призыв

При этом за дезертирами будет сохраняться статус военнослужащих на период следствия по уголовному делу, возбужденному против них, и на время судебного разбирательства.

Напомним, депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.