Обнародован список школ, где на одного ученика в год тратят по 60 тыс грн из бюджета
Министерство финансов Украины впервые опубликовало список школ с указанием затрат на них.
Перечень содержится на официальном портале ведомства.
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Самыми “богатыми“ школами 2018 года стали учебные заведения Киева, а также Волынской и Кировоградской областей. Всего в предыдущем году из государственного бюджета было профинансировано почти 15 тысяч украинских школ на сумму 82,9 миллиардов гривен.
Также в министерстве подсчитали и количество учеников - всего школы посещает около 4 миллионов украинцев.
Первыми пятью школами по размеру госфинансирования стали:
- Волынский областной лицей им. Героев Небесной Сотни - почти по 61 тысяче гривен на одного ученика в 2018 учебном году.
- Голованевский лицей им. Тараса Шевченко (Кировоградская область) - по 31 тысяче гривен.
- Школа “Доминанта“ (Киев) - по 32 тысячи.
- Школа №329 “Логос“ им. Георгия Гонгадзе (Киев) - по 15 тысяч.
- Луцкая гимназия №4 им. Модеста Левицкого - по 25 тысяч гривен.
Как сообщалось в августе, обучение “слуг народа” в Трускавце обошлось минимум в 5 млн грн.
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