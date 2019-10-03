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Обнародован список школ, где на одного ученика в год тратят по 60 тыс грн из бюджета

Комментариев: 2
Минфин впервые опубликовало такие данные.
Обнародован список школ, где на одного ученика в год тратят по 60 тыс грн из бюджета
pixabay.com

Министерство финансов Украины впервые опубликовало список школ с указанием затрат на них.

Перечень содержится на официальном портале ведомства.

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Самыми “богатыми“ школами 2018 года стали учебные заведения Киева, а также Волынской и Кировоградской областей. Всего в предыдущем году из государственного бюджета было профинансировано почти 15 тысяч украинских школ на сумму 82,9 миллиардов гривен.

Также в министерстве подсчитали и количество учеников - всего школы посещает около 4 миллионов украинцев.

Первыми пятью школами по размеру госфинансирования стали:

  1. Волынский областной лицей им. Героев Небесной Сотни - почти по 61 тысяче гривен на одного ученика в 2018 учебном году.
  2. Голованевский лицей им. Тараса Шевченко (Кировоградская область) - по 31 тысяче гривен.
  3. Школа “Доминанта“ (Киев) - по 32 тысячи.
  4. Школа №329 “Логос“ им. Георгия Гонгадзе (Киев) - по 15 тысяч.
  5. Луцкая гимназия №4 им. Модеста Левицкого - по 25 тысяч гривен.

Минфин

Как сообщалось в августе, обучение “слуг народа” в Трускавце обошлось минимум в 5 млн грн.

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Теги: МОН, школы, бюджет
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Комментариев (2)
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dimasvetik    03.10.2019, 16:11
Оценка:  0
dimasvetik
дискриминация детей! аж тошнит читать!
Колишній-східняк    03.10.2019, 16:05
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Мажор-дом...
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