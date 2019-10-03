Обнародован список школ, где на одного ученика в год тратят по 60 тыс грн из бюджета

Минфин впервые опубликовало такие данные.

Министерство финансов Украины впервые опубликовало список школ с указанием затрат на них.

Перечень содержится на официальном портале ведомства.

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Самыми “богатыми“ школами 2018 года стали учебные заведения Киева, а также Волынской и Кировоградской областей. Всего в предыдущем году из государственного бюджета было профинансировано почти 15 тысяч украинских школ на сумму 82,9 миллиардов гривен.

Также в министерстве подсчитали и количество учеников - всего школы посещает около 4 миллионов украинцев.

Первыми пятью школами по размеру госфинансирования стали:

Волынский областной лицей им. Героев Небесной Сотни - почти по 61 тысяче гривен на одного ученика в 2018 учебном году. Голованевский лицей им. Тараса Шевченко (Кировоградская область) - по 31 тысяче гривен. Школа “Доминанта“ (Киев) - по 32 тысячи. Школа №329 “Логос“ им. Георгия Гонгадзе (Киев) - по 15 тысяч. Луцкая гимназия №4 им. Модеста Левицкого - по 25 тысяч гривен.

Минфин

Как сообщалось в августе, обучение “слуг народа” в Трускавце обошлось минимум в 5 млн грн.

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