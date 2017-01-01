В центре Херсона расстреляли автомобиль

В результате инцидента двое человек получили ранения.

Сегодня, 3 октября, неизвестные мужчины на черном джипе расстреляли автомобиль в Суворовском районе Херсона. Об этом сообщает Таврія news.

Читай также: Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ

По информации СМИ, в расстрелянном автомобиле находились двое раненых. Стрелки скрылись в неизвестном направлении. На данный момент о состоянии потерпевших сведений нет.

Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников. В Херсонской области введен оперативный план "Сирена". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий.

Читай также: В Одессе за разбойные нападения задержали иностранца

Полиция пока комментариев касательно инцидента не дает. Продолжается следствие. Данных о владельце расстрелянного автомобиля также нет.

Напомним, в Киеве пассажир троллейбуса открыл стрельбу. В троллейбусе возник конфликт между пассажирами. В результате неизвестный открыл стрельбу и ранил двух человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram