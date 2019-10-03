Зеленский подал в Раду предложение по новому составу ЦИК
В списке кандидатур четыре человека из прошлого состава центризберкома.
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом в Facebook сообщил депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.
При нардеп опубликовал фотографию документа со списком кандидатур. Всего их 17:
- Боярчук Оксана Борисовна;
- Буглак Юрий Александрович;
- Гатауллина Елена Аухатовна;
- Гевко Андрей Евгеньевич;
- Глущенко Виктория Анатольевна;
- Грень Виталий Вячеславович;
- Диденко Олег Николаевич;
- Дубовик Сергей Олегович;
- Евстигнеев Андрей Сергеевич;
- Ефремова Ирина Алексеевна;
- Кармазь Александра Александровна;
- Любченко Павел Николаевич;
- Мирошниченко Юрий Романович;
- Перепелюк Владимир Григорьевич;
- Плукарь Виталий Владимирович;
- Постивый Сергей Александрович;
- Фрицкий Юрий Олегович.
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Следует отметить, что Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.
Напомним, глава президентской фракции Давид Арахамия обещал, что новый состав ЦИК назначат уже в октябре.
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