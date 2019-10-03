В списке кандидатур четыре человека из прошлого состава центризберкома.

Зеленский подал в Раду предложение по новому составу ЦИК president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом в Facebook сообщил депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.

При нардеп опубликовал фотографию документа со списком кандидатур. Всего их 17:

Боярчук Оксана Борисовна; Буглак Юрий Александрович; Гатауллина Елена Аухатовна; Гевко Андрей Евгеньевич; Глущенко Виктория Анатольевна; Грень Виталий Вячеславович; Диденко Олег Николаевич; Дубовик Сергей Олегович; Евстигнеев Андрей Сергеевич; Ефремова Ирина Алексеевна; Кармазь Александра Александровна; Любченко Павел Николаевич; Мирошниченко Юрий Романович; Перепелюк Владимир Григорьевич; Плукарь Виталий Владимирович; Постивый Сергей Александрович; Фрицкий Юрий Олегович.

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Следует отметить, что Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Фото поданного в Раду документа Фейсбук Алексея Гончаренко

Напомним, глава президентской фракции Давид Арахамия обещал, что новый состав ЦИК назначат уже в октябре.

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