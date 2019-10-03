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Зеленский подал в Раду предложение по новому составу ЦИК

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В списке кандидатур четыре человека из прошлого состава центризберкома.
Зеленский подал в Раду предложение по новому составу ЦИК
Зеленский подал в Раду предложение по новому составу ЦИК
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом в Facebook сообщил депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.

При нардеп опубликовал фотографию документа со списком кандидатур. Всего их 17:

  1. Боярчук Оксана Борисовна;
  2. Буглак Юрий Александрович;
  3. Гатауллина Елена Аухатовна;
  4. Гевко Андрей Евгеньевич;
  5. Глущенко Виктория Анатольевна;
  6. Грень Виталий Вячеславович;
  7. Диденко Олег Николаевич;
  8. Дубовик Сергей Олегович;
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич;
  10. Ефремова Ирина Алексеевна;
  11. Кармазь Александра Александровна;
  12. Любченко Павел Николаевич;
  13. Мирошниченко Юрий Романович;
  14. Перепелюк Владимир Григорьевич;
  15. Плукарь Виталий Владимирович;
  16. Постивый Сергей Александрович;
  17. Фрицкий Юрий Олегович.

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Следует отметить, что Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Фото поданного в Раду документа
Фото поданного в Раду документа
Фейсбук Алексея Гончаренко

Напомним, глава президентской фракции Давид Арахамия обещал, что новый состав ЦИК назначат уже в октябре.

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Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада, Центризбирком
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Комментариев (1)
Letohradek    03.10.2019, 15:54
Оценка:  0
Letohradek
... Я уже было подумал - Подал в отставку ...
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