Хищение $20 млн Ощадбанка: Экс-нардепу Березкину назначили залог в 15 млн гривен

Решение суда не подлежит обжалованию.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Станислава Березкина, которого подозревают в причастности в хищению $20 миллионов Ощадбанка. По решению суда, назначена сумма залога почти в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщают “Украинские новости“ со cсылкой на его адвоката Анжелику Моисееву.

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“Суд избрал залог 14 млн 983 тысяч гривен. Также суд возложил обязанности: не отлучатся из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и суда, сообщать детективу и суду о смене своего места проживания, воздержаться от общения с некоторыми свидетелями по делу и сдать на хранение заграничный паспорт“, - сказала адвокат и добавила, что суд отказался обязать Березкина носить электронный браслет.

Напомним, по делу о присвоении средств Ощадбанка правоохранители задерживали сына Березкина Максима. 26 октября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка. Впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу были задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

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