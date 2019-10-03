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Я не произносил слова Burisma и "сын Байдена" "никогда и ни с кем" - Порошенко

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Экс-президент заверил, что не просил Шокина закрыть дело против Байдена.
Порошенко заверил, что не просил закрыть дело Байдена
Порошенко заверил, что не просил закрыть дело Байдена
president.gov.ua

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Экс-президент Петр Порошенко возразил, что давал указание закрыть уголовное дело в отношении компании Burisma, когда членом совета директоров которой был Хантер Байден, сообщают "Схемы".

Так он прокомментировал документ от "Схем", в котором якобы Шокин заявляет, что его о закрытии дела Байдена просил лично Порошенко.

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"Позиция первое он никогда такого не говорил. Позиция вторая: а если бы и говорил, никогда ни с кем, включая Шокина - ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово "Burisma", или сын господина Байдена, я никогда не произносил", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд перенес рассмотрение дела Виктора Шокина из-за его неявки на заседание.

 

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Теги: Порошенко, Шокин, Байден, США, Украина
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