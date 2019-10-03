Я не произносил слова Burisma и "сын Байдена" "никогда и ни с кем" - Порошенко

Экс-президент заверил, что не просил Шокина закрыть дело против Байдена.

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Экс-президент Петр Порошенко возразил, что давал указание закрыть уголовное дело в отношении компании Burisma, когда членом совета директоров которой был Хантер Байден, сообщают "Схемы".

Так он прокомментировал документ от "Схем", в котором якобы Шокин заявляет, что его о закрытии дела Байдена просил лично Порошенко.

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Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) October 3, 2019

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"Позиция первое он никогда такого не говорил. Позиция вторая: а если бы и говорил, никогда ни с кем, включая Шокина - ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово "Burisma", или сын господина Байдена, я никогда не произносил", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд перенес рассмотрение дела Виктора Шокина из-за его неявки на заседание.

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