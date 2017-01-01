Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России

Он указал на то, что россияне не выполнили требования ПАСЕ, поэтому рассматривают свое возвращение как победу.

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Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российской тюрьмы в начале сентября, раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за возвращение России полноправного членства в этой организации. Свое заявление бывший узник Кремля сделал во время дискуссии в ПАСЕ о проблемах защиты прав человека в авторитарных режимах, пишет Укринформ.

Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение российской делегации в ПАСЕ - ред.) Потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло, - сказал Сенцов.

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Он также напомнил депутатам ПАСЕ, что сейчас Россия удерживает не менее 86 граждан Украины.

Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией, - отметил украинец.

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Сенцов выразил надежду, что Совет Европы будет способствовать освобождению противоправно удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, Олег Сенцов встретился с президентом Франции и подарил ему свою тюремную кружку.

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