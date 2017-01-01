Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России

Комментариев: 0
Он указал на то, что россияне не выполнили требования ПАСЕ, поэтому рассматривают свое возвращение как победу.
Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России
Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России
Фейсбук Олега Сенцова

Читай также: Сенцов назвал Зеленского “искренним человеком“

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российской тюрьмы в начале сентября, раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за возвращение России полноправного членства в этой организации. Свое заявление бывший узник Кремля сделал во время дискуссии в ПАСЕ о проблемах защиты прав человека в авторитарных режимах, пишет Укринформ.

Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение российской делегации в ПАСЕ - ред.) Потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло, - сказал Сенцов.

Читай также: Макрон в ПАСЕ говорил о России и украинцах

Он также напомнил депутатам ПАСЕ, что сейчас Россия удерживает не менее 86 граждан Украины.

Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией, - отметил украинец.

Читай также: Сенцов отправился в Берлин общаться с теми, кто за него боролся

Сенцов выразил надежду, что Совет Европы будет способствовать освобождению противоправно удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, Олег Сенцов встретился с президентом Франции и подарил ему свою тюремную кружку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Олег Сенцов, ПАСЕ, Россия, политзаключенные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь