Данилюк призвал Богдана уволиться из-за конфликта интересов

Экс-глава СНБО считает, что глава ОП должен подать в отставку, как это сделал сам Данилюк.

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Глава Офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил BBC News Україна.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шутливое, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - заявил Данилюк.

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Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с Богданом, Данилюк ответил: "Да, можно сказать, что напряженные отношения".

Причина конфликта, по мнению экс-секретаря СНБО, заключается в "разных ценностях, подходах и разных бэкграундах" между ним и главой Офиса президента.

Напомним, ранее Данилюк связал свое увольнение с ситуацией вокруг возможной реприватизации Приватбанка.

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