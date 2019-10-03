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Данилюк призвал Богдана уволиться из-за конфликта интересов

Комментариев: 2
Экс-глава СНБО считает, что глава ОП должен подать в отставку, как это сделал сам Данилюк.
Данилюк считает, что Богдан должен уйти
Данилюк считает, что Богдан должен уйти
Facebook Александра Данилюка

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Глава Офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил BBC News Україна. 

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шутливое, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - заявил Данилюк. 

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Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с Богданом, Данилюк ответил: "Да, можно сказать, что напряженные отношения".

Причина конфликта, по мнению экс-секретаря СНБО, заключается в "разных ценностях, подходах и разных бэкграундах" между ним и главой Офиса президента.

Напомним, ранее Данилюк связал свое увольнение с ситуацией вокруг возможной реприватизации Приватбанка.

 

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Теги: Богдан, Данилюк, ОП, СНБО, Приватбанк
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Комментариев (2)
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Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 16:56
Оценка:  +3
Андрей_и_Богдан
А как же Зя! без "наставника"?
colavova    03.10.2019, 17:56
Оценка:  0
colavova
нииииЗя!!
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