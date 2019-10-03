Данилюк призвал Богдана уволиться из-за конфликта интересов
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Глава Офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил BBC News Україна.
"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шутливое, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - заявил Данилюк.
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Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с Богданом, Данилюк ответил: "Да, можно сказать, что напряженные отношения".
Причина конфликта, по мнению экс-секретаря СНБО, заключается в "разных ценностях, подходах и разных бэкграундах" между ним и главой Офиса президента.
Напомним, ранее Данилюк связал свое увольнение с ситуацией вокруг возможной реприватизации Приватбанка.
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