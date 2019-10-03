Данилюк заверил, что отказался быть послом США, и собрался в коммерцию

Экс-секретарь СНБО говорит, что ему предлагали уехать в Штаты еще до скандала с Трампом.

Данилюк заверил, что у него уже есть планы на будущее УНИАН

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Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что ему действительно предлагали и он отказался от должности посла Украины в США. Об этом он рассказал в интервью “ВВС Украина“.

Должность ему предлагали еще до последнего скандала, связанного с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он отметил, что отказался. "Для меня важно то, где я буду эффективен", - пояснил Данилюк.

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Также он отметил, что планы по будущей работе уже есть, но спешить он не будет. "Я сейчас думаю, у меня есть определенные планы, конечно, есть уже и предложения, но сейчас не надо никуда спешить", - говорит экс-секретарь.

При этом он отметил, что это будет скорее не политика, а "более коммерческий сектор".

Напомним, ранее Александр Данилюк заявил, что Андрей Богдан должен уйти в отставку.

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