Владельца каналов "112 Украина" и "NewsOne" допросила СБУ

Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак кадр из видео

Читай также: СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке “скорых“ на 100 млн

Служба безопасности Украины допросила народного депутата из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ и владельца телеканалов “112 Украина“, “NewsOne“ и “ZiK“ Тараса Козака. Об этом он сам сообщил в интервью “112 Украина“.

Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья – это “терроризм“, вторая – это “финансирование терроризма“, а третья – “легализация средств, полученных преступным путем“. Это для меня было сегодня новостью, - заявил депутат.

Читай также: В Нацсовете объяснили, что будет с вещанием телеканала 112 Украина

По его словам, никаких подозрений ему не предъявляли. Но при этом добавил, что “все обвинения являются надуманными и никаких оснований для них нет“.

Настоящей причиной вызова на допрос Козак считает планы принадлежащего ему телеканала NewsOne провести телемост с российскими медиа.

В свою очередь СБУ подтвердила, что вызывала нардепа на допрос, но как свидетеля, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Козак был на допросе СБУ в качестве свидетеля по делу. Сведения о каких-либо обвинениях к нему - это фейк. Он народный депутат, и без согласия парламента мы не можем его привлекать к уголовной ответственности - выдвигать подозрения и т.п., - сказали в пресс-цетре СБУ.

Читай также: NewsOne обратился к ЕС, ООН и ПАСЕ

В ведомстве также подтвердили, что статьи, которые назвал в интервью Козак, являются правильными.

Напомним, Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу “112 Украина“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.