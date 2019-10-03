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Владельца каналов "112 Украина" и "NewsOne" допросила СБУ

Комментариев: 1
Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.
Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак
Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак
кадр из видео

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Служба безопасности Украины допросила народного депутата из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ и владельца телеканалов “112 Украина“, “NewsOne“ и “ZiK“ Тараса Козака. Об этом он сам сообщил в интервью “112 Украина“.

Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья – это “терроризм“, вторая – это “финансирование терроризма“, а третья – “легализация средств, полученных преступным путем“. Это для меня было сегодня новостью, - заявил депутат.

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По его словам, никаких подозрений ему не предъявляли. Но при этом добавил, что “все обвинения являются надуманными и никаких оснований для них нет“.

Настоящей причиной вызова на допрос Козак считает планы принадлежащего ему телеканала NewsOne провести телемост с российскими медиа.

В свою очередь СБУ подтвердила, что вызывала нардепа на допрос, но как свидетеля, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Козак был на допросе СБУ в качестве свидетеля по делу. Сведения о каких-либо обвинениях к нему - это фейк. Он народный депутат, и без согласия парламента мы не можем его привлекать к уголовной ответственности - выдвигать подозрения и т.п., - сказали в пресс-цетре СБУ.

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В ведомстве также подтвердили, что статьи, которые назвал в интервью Козак, являются правильными.

Напомним, Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу “112 Украина“.

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Теги: Тарас Козак, 112 Украина, NewsOne, ZIK, СБУ, допрос, терроризм
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Комментариев (1)
nelci    03.10.2019, 17:32
Оценка:  0
nelci
Странное удивление, разве телемост с артистами из России не является спонсированием терроризма у нас?
А тогда что, просто телемост?
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