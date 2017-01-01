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У Богдана требуют стенограмму разговоров Зеленского с Путиным

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Главе Офиса президента подали запрос о предоставлении стенограмм разговоров Зеленского и Путина.
Депутатский запрос на имя Богдана написал Алексей Гончаренко
Депутатский запрос на имя Богдана написал Алексей Гончаренко
ukrinform.ua

Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ. Об этом парламентарий сообщил на своей странице Facebook.

В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске, - написал нардеп на своей странице в Facebook.

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Он также обнародовал сканкопию запроса, в котором просит предоставить полные тексты стенограмм всех трех телефонных разговоров, которые были проведены между Зеленским и Путиным 11 июля, 7 августа и 7 сентября.

Напомним, Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп. У Путина готовы обсуждать возможность публикации стенограммы, если с таким предложением выступит американская сторона.

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Теги: Путин, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры, Андрей Богдан, Офис президента
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