У Богдана требуют стенограмму разговоров Зеленского с Путиным

Главе Офиса президента подали запрос о предоставлении стенограмм разговоров Зеленского и Путина.

Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ. Об этом парламентарий сообщил на своей странице Facebook.

В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске, - написал нардеп на своей странице в Facebook.

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Он также обнародовал сканкопию запроса, в котором просит предоставить полные тексты стенограмм всех трех телефонных разговоров, которые были проведены между Зеленским и Путиным 11 июля, 7 августа и 7 сентября.

Напомним, Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп. У Путина готовы обсуждать возможность публикации стенограммы, если с таким предложением выступит американская сторона.