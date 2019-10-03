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Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”

Комментариев: 13
Представитель Украины в ТКГ заставил изменить форму так называемой “формулы Штайнмайера”.
Кучма не хотел подписывать документы с боевиками
Кучма не хотел подписывать документы с боевиками
Фейсбук

Второй президент Украины, а по совместительству представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма наотрез отказался от подписания совместных документов с любыми представителями “ЛДНР”. Из-за этой принципиальной позиции была изменена форма “формулы Штайнмайера”.

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Об этом сообщают россСМИ.

При этом российские журналисты напомнили, что он неоднократно подписывал документы с представителями псевдореспублик, в частности, когда на Донбассе была горячая фаза войны.

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Решение пришлось искать дипломатам, которые использовали своеобразную процедуру. Известно, что была разработана схема, согласно которой все стороны, подписывают документы, направили в адрес главы ОБСЕ Сайдика письма, согласовав, таким образом, документ.

Напомним, в СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске. Это еще не подписание самой формулы Штайнмайера, но согласие с ее формулировками.

 

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Теги: формула Штайнмайера, Кучма, ТКГ, Минск, ЛНДР
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Комментариев (13)
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colavova    03.10.2019, 18:01
Оценка:  -1
colavova
прощупали народ Украины на независимость
Антибес    03.10.2019, 17:48
Оценка:  -5
Антибес
Вот что интересно."Патриоты"не хотят мира,не и сами воевать не хотят,ибо воевать не умеют,откидывая клпыта при первой же возможности.На что нажеятся"патриоты"?Что ЛДНР захочет вернуться в состав Украины добровольно?Ахахахахахахаха!!!Зна чит"окопная война"будет продолжаться вечно.Готовьте гробы,"патри
WTF2wtf    03.10.2019, 17:49
Оценка:  +3
WTF2wtf
Шизоид-укринофоб из раши,
нахyй пшел
WTF2wtf    03.10.2019, 17:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это говно путинское хвасталось тут,
что оно было свидетелем убийств на неподконтрольной Украине части Донбасса и что ему даже разрешали присутствовать на расстрелах в оккупированном Донецке ...
VSHIVANKA    03.10.2019, 17:56
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЧЁ ТЫ СКУЛИШЬ ПЕТУШАРА ?!
ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ЧЕГО ХОТИТЕ !!! )))
КАПИТУЛЯЦИИ НЕ ХОТИТЕ , ВОЕВАТЬ НЕ МОЖЕТЕ , ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ?!
ЧТОБЫ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ВОЕВАЛИ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ....
ПИЗДУЙ НА ФРОНТ КОЗЕЛ УКРОПНЫЙ !!! )))
Антибес    03.10.2019, 17:50
Оценка:  -6
Антибес
оты".До конца этого года минимум рота"окопных крыс"откинет копыта.А хит"Пливе туалетна кача по Тисині"станет вторым гимном.Занавес.
WTF2wtf    03.10.2019, 17:53
Оценка:  +4
WTF2wtf
"Занавес, точка, аминь ... "
Boxoerogos-Антибес-Куд латыйКыць-НеистовыйГун-Хайраб аза-Простакк-Негорро-Спасител ьМаккейн (и т.д.)
тупо отрабатывает тут с десятков своих ников из раши.
VSHIVANKA    03.10.2019, 17:39
Оценка:  -8
VSHIVANKA
НУ ЗНАЧИТ
SHOW MUST GO ON !!!
А ВЫ ХРЮКАЛИ О КАКОЙ-ТО КАПИТУЛЯЦИИ.....))))
ВПЕРЕД В ОКОПЫ ХЭРОИ !!!
КОТЛЫ ДЛЯ ЗАПАРИВАНИЯ УКРОПА ПОДГОТОВЯТ ВО ВРЕМЯ .....))))
WTF2wtf    03.10.2019, 17:43
Оценка:  +6
WTF2wtf
Быдлобот ольгиский
снова засирает все своим тупым нацистским срачем.
И за это конечное говно платит российский бюджет, как и за всю эту путинскую войну на Донбассе ...
WTF2wtf    03.10.2019, 17:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
Только под один рабочий ник путинского наци на бюджете VSHIVANKA
оно зарегистрировало тут около 150 вспомогательных ников (от VSHIVANKA1 до VSHIVANKA140 + с
символьными концовсками) ... гадит оно и со своих ников "мужского пола" (вроде FPN).

Упоротое руссонаци на зарплате из бюджета ...
WTF2wtf    03.10.2019, 17:37
Оценка:  +2
WTF2wtf
Кучма все-таки чувак с головой, "рыжая бестия" ))
WTF2wtf    03.10.2019, 17:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
или "Хитрый старый лис" ... как его только не называют, но все в тему )
WTF2wtf    03.10.2019, 17:36
Оценка:  +3
WTF2wtf
Да и никаких вообще "ЛДНР" в документах там не фигурирует.
Нынешние назначенцы россиян с оккупированной части Донбасса ставили свои подписи в разделе:
"Представитель ОРДЛО ... имя фамилия"
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