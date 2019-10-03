Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”
Второй президент Украины, а по совместительству представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма наотрез отказался от подписания совместных документов с любыми представителями “ЛДНР”. Из-за этой принципиальной позиции была изменена форма “формулы Штайнмайера”.
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Об этом сообщают россСМИ.
При этом российские журналисты напомнили, что он неоднократно подписывал документы с представителями псевдореспублик, в частности, когда на Донбассе была горячая фаза войны.
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Решение пришлось искать дипломатам, которые использовали своеобразную процедуру. Известно, что была разработана схема, согласно которой все стороны, подписывают документы, направили в адрес главы ОБСЕ Сайдика письма, согласовав, таким образом, документ.
Напомним, в СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске. Это еще не подписание самой формулы Штайнмайера, но согласие с ее формулировками.
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нахyй пшел
что оно было свидетелем убийств на неподконтрольной Украине части Донбасса и что ему даже разрешали присутствовать на расстрелах в оккупированном Донецке ...
ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ЧЕГО ХОТИТЕ !!! )))
КАПИТУЛЯЦИИ НЕ ХОТИТЕ , ВОЕВАТЬ НЕ МОЖЕТЕ , ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ?!
ЧТОБЫ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ВОЕВАЛИ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ....
ПИЗДУЙ НА ФРОНТ КОЗЕЛ УКРОПНЫЙ !!! )))
Boxoerogos-Антибес-Куд латыйКыць-НеистовыйГун-Хайраб аза-Простакк-Негорро-Спасител ьМаккейн (и т.д.)
тупо отрабатывает тут с десятков своих ников из раши.
SHOW MUST GO ON !!!
А ВЫ ХРЮКАЛИ О КАКОЙ-ТО КАПИТУЛЯЦИИ.....))))
ВПЕРЕД В ОКОПЫ ХЭРОИ !!!
КОТЛЫ ДЛЯ ЗАПАРИВАНИЯ УКРОПА ПОДГОТОВЯТ ВО ВРЕМЯ .....))))
снова засирает все своим тупым нацистским срачем.
И за это конечное говно платит российский бюджет, как и за всю эту путинскую войну на Донбассе ...
оно зарегистрировало тут около 150 вспомогательных ников (от VSHIVANKA1 до VSHIVANKA140 + с
символьными концовсками) ... гадит оно и со своих ников "мужского пола" (вроде FPN).
Упоротое руссонаци на зарплате из бюджета ...
Нынешние назначенцы россиян с оккупированной части Донбасса ставили свои подписи в разделе:
"Представитель ОРДЛО ... имя фамилия"