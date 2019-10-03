Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”

Представитель Украины в ТКГ заставил изменить форму так называемой “формулы Штайнмайера”.

Второй президент Украины, а по совместительству представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма наотрез отказался от подписания совместных документов с любыми представителями “ЛДНР”. Из-за этой принципиальной позиции была изменена форма “формулы Штайнмайера”.

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Об этом сообщают россСМИ.

При этом российские журналисты напомнили, что он неоднократно подписывал документы с представителями псевдореспублик, в частности, когда на Донбассе была горячая фаза войны.

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Решение пришлось искать дипломатам, которые использовали своеобразную процедуру. Известно, что была разработана схема, согласно которой все стороны, подписывают документы, направили в адрес главы ОБСЕ Сайдика письма, согласовав, таким образом, документ.

Напомним, в СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске. Это еще не подписание самой формулы Штайнмайера, но согласие с ее формулировками.

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