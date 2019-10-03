Рада увеличила штрафы за отказ в льготном проезде

Теперь за каждый подобный случай перевозчик заплатит 850 гривен вместо 136.

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 0893 о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата, сообщает официальный портал парламента.

Данный законопроект был внесен в Верховную Раду еще предыдущего созыва и принят в первом чтении в начале июне. Теперь же закон принят в целом новым составом парламента. Документ предусматривает увеличение штрафов для пассажирских перевозчиков за отказ от льготной перевозки тех категорий граждан, кому по закону положен льготный проезд в общественном транспорте.

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Как указано в пояснительной записке, случаи безосновательного отказа перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки стали массовыми, поскольку санкция за это правонарушение была слишком мягкой. До сих пор административный штраф за отказ от перевозки льготников составлял всего 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на текущий момент эквивалентно 136 гривнам.

В первом чтении проект закона предусматривал увеличение штрафа до 150 таких минимумов, но по итогам второго чтения депутаты решили снизить его до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о концессиях, который призван усовершенствовать правовое регулирование концессионной деятельности.

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