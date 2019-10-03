История моего члена перебила “формулу Штайнмайера”, - Кива

Скандальный нардеп прокомментировал топ-новость о себе.

Народный депутат Украины Илья Кива прокомментировал топ-новость о том, что он якобы мастурбировал после общения с моделью прямо в сессионном зале Верховной Рады. Об этом передает Страна.

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По словам нардепа, видео, на котором его запечатлели с интересными движениями руки в области полового члена, является фейком. На самом деле кто-то смонтировал одно движение, чтоб скомпрометировать Киву.

Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли, - сказал Илья Кива.

Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.

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