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В Польше объяснили, почему Украину не примут в "Триморье"

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Инфраструктурное сотрудничество 12 стран Европы будет еще долго недоступным для Украины.
В Польше объяснили, почему Украину не примут в "Триморье"
В Польше объяснили, почему Украину не примут в "Триморье"
wikipedia.org

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Украина не может сейчас присоединиться к “Инициативе трех морей“ (Триморья), поскольку к ней относятся только те страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет “Укринформ“.

Президент Украины Зеленский просил нас присоединить Украину к “Триморью“. На данном этапе это невозможно, как и страны Балкан, - сказал министр.

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Глава польской дипломатии пояснил, что инициативу “Триморья“ не следует связывать с геополитикой, поскольку это только инфраструктурный проект.

Для справки. “Инициатива трех морей“ (Адриатического, Балтийского и Черного) - неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

Напомним, Польша готова обучать украинских дипломатов и политиков.

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Теги: Чапутович, Польша, Триморье
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