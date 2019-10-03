Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС расписал, как должны пройти выборы на территории ОРДЛО

Комментариев: 9
Евросоюз приветствует одобрение так называемой "формулы Штайнмайера" .
ЕС объяснил, что без компонента безопасности выборов на Донбассе не будет
ЕС объяснил, что без компонента безопасности выборов на Донбассе не будет
EPA/UPG

Читай также: Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР"

Евросоюз приветствует одобрение так называемой "формулы Штайнмайера" и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории ОРДЛО должны проходить в соответствии с украинским законодательством после установления надлежащих безопасности условий, передает "Укринформ".

Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Читай также: У Порошенко требуют созвать СНБО, чтобы услышать "не кинопродюсеров"

"ЕС приветствует недавнее развитие событий в Трехсторонний контактной группе, это касается "формулы Штайнмайера" и отвода сил от Золотого и Петровского с 7 октября", - говорится в заявлении.

"Текст "формулы Штайнмайера "был одобрен в нормандском формате и это показывает, что прогресс в урегулировании конфликта возможен, если есть политическая воля со стороны всех сторон", - отметили в ЕС.

Читай также: "Надо было выигрывать выборы": в "СН" заверили, что Зе не нужно отчитываться перед Радой

"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую преданность мирному урегулированию конфликта, что еще раз было продемонстрировано во время встречи в рамках ТКГ в Минске 1 октября", - говорится в заявлении. В ЕС также сообщили, что с нетерпением ожидают новой встречи в нормандской формате. 

"Мы еще раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасности условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами", - подчеркнули в ЕС.

Читай также: Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование "формулы Штайнмайера"

Там также приветствовали строительство обходного пешеходного моста в Станице Луганской и выразили надежду на скорое начало работ по восстановлению основного моста с тем.

Напомним, в Раде Евросолидарность и "Голос" создают ВСК по "формуле Штайнмайера".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ЕС, Украина, ОРДЛО, Донбасс, формула Штайнмайера, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:22
Оценка:  -4
WTF2_сосет_хyй
полупидaр и недорезок гнилой)))))))
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:20
Оценка:  -6
WTF2_сосет_хyй
я тебя видел, дырявый, не прячься! опять размножаешься, бацилла сифилиса, минусить всем, кто тебя на хyй посылает и вафлит?
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:13
Оценка:  -9
WTF2_сосет_хyй
а где моя любимая соска? почему не срeт про ботов, нацистов, амнистию? работает, сосет как положено))))
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:08
Оценка:  -9
WTF2_сосет_хyй
вам приказали-завалили eбло, срагули, и метнулись резвым кабанчиком)))))
Брюква_и_Клюква    03.10.2019, 19:00
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Почти все правильно написано, только упущены два момента из этой формулы: разоружение бандитов и возвращение контроля над границей.
Letohradek    03.10.2019, 18:29
Оценка:  +2
Letohradek
Расписывать должен не ЕС а Украина. Но к сожалению, сейчас в руководстве страны - долбни, получившие образование на месячных курсах в Трускавце.
VSHIVANKA    03.10.2019, 18:43
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ВЫ НА КОГО СЯВКИ ХВОСТ РЕШИЛИ ПОДНЯТЬ ?!
ВЫ ЗАБЫЛИ КТО ВАС ЕБЁТ И КОРМИТ ?!
ВЫ ТВАРИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ ЗАБЫЛИ В ЧЬИХ РУКАХ НЕ РАЗ ОБСИРАЛИСЬ ?!
ВЫ МУСОР , ВЫ ОПАРЫШИ , ВЫ ДЕРЬМО ПОД НОГАМИ ХОЗЯЕВ!!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!! ))))
ВыВсеВрети    03.10.2019, 18:55
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ДА У ТЕБЯ ИСТЕРИКА!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
НАВЕРНОЕ ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ ПИСТОН ПОД ХВОСТ ПОЛУЧИЛА!...))))))))
WTF2wtf    03.10.2019, 19:00
Оценка:  +5
WTF2wtf
Опять конченый нацистский срач от российского быдляка,
который сидит на шее у российских пенсионеров ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь