ЕС расписал, как должны пройти выборы на территории ОРДЛО

Евросоюз приветствует одобрение так называемой "формулы Штайнмайера" .

ЕС объяснил, что без компонента безопасности выборов на Донбассе не будет EPA/UPG

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Евросоюз приветствует одобрение так называемой "формулы Штайнмайера" и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории ОРДЛО должны проходить в соответствии с украинским законодательством после установления надлежащих безопасности условий, передает "Укринформ".

Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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"ЕС приветствует недавнее развитие событий в Трехсторонний контактной группе, это касается "формулы Штайнмайера" и отвода сил от Золотого и Петровского с 7 октября", - говорится в заявлении.

"Текст "формулы Штайнмайера "был одобрен в нормандском формате и это показывает, что прогресс в урегулировании конфликта возможен, если есть политическая воля со стороны всех сторон", - отметили в ЕС.

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"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую преданность мирному урегулированию конфликта, что еще раз было продемонстрировано во время встречи в рамках ТКГ в Минске 1 октября", - говорится в заявлении. В ЕС также сообщили, что с нетерпением ожидают новой встречи в нормандской формате.

"Мы еще раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасности условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами", - подчеркнули в ЕС.

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Там также приветствовали строительство обходного пешеходного моста в Станице Луганской и выразили надежду на скорое начало работ по восстановлению основного моста с тем.

Напомним, в Раде Евросолидарность и "Голос" создают ВСК по "формуле Штайнмайера".

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