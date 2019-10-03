ЕС расписал, как должны пройти выборы на территории ОРДЛО
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Евросоюз приветствует одобрение так называемой "формулы Штайнмайера" и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории ОРДЛО должны проходить в соответствии с украинским законодательством после установления надлежащих безопасности условий, передает "Укринформ".
Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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"ЕС приветствует недавнее развитие событий в Трехсторонний контактной группе, это касается "формулы Штайнмайера" и отвода сил от Золотого и Петровского с 7 октября", - говорится в заявлении.
"Текст "формулы Штайнмайера "был одобрен в нормандском формате и это показывает, что прогресс в урегулировании конфликта возможен, если есть политическая воля со стороны всех сторон", - отметили в ЕС.
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"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую преданность мирному урегулированию конфликта, что еще раз было продемонстрировано во время встречи в рамках ТКГ в Минске 1 октября", - говорится в заявлении. В ЕС также сообщили, что с нетерпением ожидают новой встречи в нормандской формате.
"Мы еще раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасности условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами", - подчеркнули в ЕС.
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Там также приветствовали строительство обходного пешеходного моста в Станице Луганской и выразили надежду на скорое начало работ по восстановлению основного моста с тем.
Напомним, в Раде Евросолидарность и "Голос" создают ВСК по "формуле Штайнмайера".
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ВЫ ЗАБЫЛИ КТО ВАС ЕБЁТ И КОРМИТ ?!
ВЫ ТВАРИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ ЗАБЫЛИ В ЧЬИХ РУКАХ НЕ РАЗ ОБСИРАЛИСЬ ?!
ВЫ МУСОР , ВЫ ОПАРЫШИ , ВЫ ДЕРЬМО ПОД НОГАМИ ХОЗЯЕВ!!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!! ))))
НАВЕРНОЕ ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ ПИСТОН ПОД ХВОСТ ПОЛУЧИЛА!...))))))))
который сидит на шее у российских пенсионеров ...