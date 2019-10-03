Ивано-Франковский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

На внеочередной сессии депутаты обратились к руководству страны с призывом не допустить капитуляцию.

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Ивано-Франковский областной совет принял обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров, в котором высказал свое отрицательное отношение к реализации “формулы Штайнмайера“. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Это уже третье подобное обращение к центральным государственным властям со стороны областных советов. Вчера с подобным обращением выступили львовские и тернопольские депутаты. Обращение Ивано-Франковского облсовета, принятое сегодня на внеочередной сессии, в целом повторяет аналогичный документ их коллег из соседних регионов:

Мы выступаем против реализации так называемой “формулы Штайнмайера“, согласно которой в соответствии с Минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ (…) является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина, - говорится в обращении.

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Депутаты призвали президента Украины, Верховную Раду и Кабинет министров проявить свой патриотизм и не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, “не разменивать интересы государства на призрачный мир“.

Напомним, областные советы Львова и Тернополя осудили согласование “формулы Штайнмайера“.

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