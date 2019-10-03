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Ивано-Франковский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Комментариев: 8
На внеочередной сессии депутаты обратились к руководству страны с призывом не допустить капитуляцию.
Франковские депутаты призвали руководство страны проявить патриотизм
Франковские депутаты призвали руководство страны проявить патриотизм
orada.if.ua

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Ивано-Франковский областной совет принял обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров, в котором высказал свое отрицательное отношение к реализации “формулы Штайнмайера“. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Это уже третье подобное обращение к центральным государственным властям со стороны областных советов. Вчера с подобным обращением выступили львовские и тернопольские депутаты. Обращение Ивано-Франковского облсовета, принятое сегодня на внеочередной сессии, в целом повторяет аналогичный документ их коллег из соседних регионов:

Мы выступаем против реализации так называемой “формулы Штайнмайера“, согласно которой в соответствии с Минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ (…) является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина, - говорится в обращении.

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Депутаты призвали президента Украины, Верховную Раду и Кабинет министров проявить свой патриотизм и не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, “не разменивать интересы государства на призрачный мир“.

Напомним, областные советы Львова и Тернополя осудили согласование “формулы Штайнмайера“.

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Теги: Ивано-Франковская область, облсовет, формула Штайнмайера
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Комментариев (8)
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Шерханчик    03.10.2019, 19:15
Оценка:  0
Шерханчик
Пусть валят в Польшу.
Брюква_и_Клюква    03.10.2019, 19:24
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ваше мнение, мадам, спрашивать не будут. Не тужьтесь так, не то сфинктер повредите
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:05
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
блять, сожгу нахyй весь пидaрский ивано-хренковск, когда придем туда.
Брюква_и_Клюква    03.10.2019, 19:17
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ты сначала попробуй дойти до толчка, не усравшись по дороге, йобаный рязанский гоминид
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:24
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
там дырявые маршем пошли в срагуляндии, догоняй своих)))))
Брюква_и_Клюква    03.10.2019, 19:25
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Дырявые у тебя на деревне, сраный мокша
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:27
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
нет, родной, я из Донецка)))) вас, срагулей, eбашу 5-й год безостановочно)))))
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 19:30
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
а быдло гнилое-это какласлан задрыпанный, нищебродство и дебилизм полный)))))
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